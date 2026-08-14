Fótbolti

Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Freyr Alexandersson er búinn að koma Rosenborg-liðinu á skrið sem fimm sigrar í sex leikjum sýna svart á hvítu.
Freyr Alexandersson er búinn að koma Rosenborg-liðinu á skrið sem fimm sigrar í sex leikjum sýna svart á hvítu. Getty/Alessandro Sabattini/

Rosenborg vann í kvöld 2-1 sigur á Noregsmeisturum Viking FK í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Sigurinn skilar lærisveinum Freys Alexanderssonar í Rosenborg upp í sjötta sæti en liðið byrjaði daginn í því níunda.

Eftir skelfilega byrjun hefur Rosenborg nú náð í fimmtán stig af átján mögulegum í síðustu sex leikjum.

Víking átti möguleika á að komst upp í toppsætið með sigri en strákarnir hans Freys komu í veg fyrir það.

Amin Chiakha tryggði Rosenborg öll þrjú stigin í kvöld með dramatísku sigurmarki á fimmtu mínútu í uppbótartíma.

Emil Konradsen Ceïde kom Rosenborg í 1-0 á 15. mínútu eftir stoðsendingu frá Amin Chiakha og þannig var staðan þar til að Peter Christiansen jafnaði fyrir Viking níu mínútum fyrir leikslok.

Amin Chiakha var bæði með mark og stoðsendingu í þessum mikilvæga og góða sigri en hann er tvítugur Alsíringur sem er á láni frá FC Kaupmannahöfn.

Hann er nú með sjö mörk og tvær stoðsendingar í síðustu sex deildarleikjum og Rosenborg hefur unnið fimm þeirra.

Norski boltinn

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