Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana

Rosenborg vann í kvöld 2-1 sigur á Noregsmeisturum Viking FK í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Sigurinn skilar lærisveinum Freys Alexanderssonar í Rosenborg upp í sjötta sæti en liðið byrjaði daginn í því níunda.
Eftir skelfilega byrjun hefur Rosenborg nú náð í fimmtán stig af átján mögulegum í síðustu sex leikjum.
Víking átti möguleika á að komst upp í toppsætið með sigri en strákarnir hans Freys komu í veg fyrir það.
Amin Chiakha tryggði Rosenborg öll þrjú stigin í kvöld með dramatísku sigurmarki á fimmtu mínútu í uppbótartíma.
Emil Konradsen Ceïde kom Rosenborg í 1-0 á 15. mínútu eftir stoðsendingu frá Amin Chiakha og þannig var staðan þar til að Peter Christiansen jafnaði fyrir Viking níu mínútum fyrir leikslok.
Amin Chiakha var bæði með mark og stoðsendingu í þessum mikilvæga og góða sigri en hann er tvítugur Alsíringur sem er á láni frá FC Kaupmannahöfn.
Hann er nú með sjö mörk og tvær stoðsendingar í síðustu sex deildarleikjum og Rosenborg hefur unnið fimm þeirra.