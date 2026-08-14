Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið

Júlíus Magnússon og félagar í Elfsborg eru í góðum gír í sænska fótboltanum en þeir unnu sinn þriðja deildarleik í röð í kvöld.
Elfsborg vann þá 3-0 heimasigur á Vasteras og með því fór liðið úr sjöunda sæti og upp í það þriðja. Þrjú næstu lið fyrir neðan eiga þó leik inni. Vasteras var fyrir ofan Elfsborg fyrir leikinn en það breyttist í kvöld.
Júlíus kom Elfsborg í 1-0 á 19. mínútu og Momoh Kamara bætti svo við öðru marki á 72. mínútu. Kamara skoraði síðan sitt annað mark í leiknum aðeins fimm mínútum síðar en hann lagði einnig upp mark Júlíusar og átti stórleik.
Ari Sigurpálsson var á bekknum hjá Elfsborg en kom inn á sem varamaður sjö mínútum fyrir leikslok. Júlíus fór af velli á sama tíma.
Júlíus var að skora sitt þriðja deildarmark á tímabilinu en það fyrsta síðan hann skoraði tvö mörk í fyrstu þremur leikjunum í apríl.
Hann er alls með 3 mörk og 3 stoðsendingar af miðjunni í sumar.