Fótbolti

Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Nökkvi Þeyr Þórisson var maðurinn á bak við sigur Sparta Rotterdam í kvöld.
Nökkvi Þeyr Þórisson var maðurinn á bak við sigur Sparta Rotterdam í kvöld. Getty/MTB

Dalvíkingurinn Nökkvi Þeyr Þórisson átti flottan leik með Sparta Rotterdam í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld og var maðurinn á bak við sigur liðsins.

Sparta Rotterdam vann 3-1 útisigur á Telstar í annarri umferð hollensku deildarinnar en liðið tapaði á móti Feyenoord í fyrstu umferðinni um síðustu helgi.

Nökkvi Þeyr var bæði með mark og stoðsendingu á móti sínum gömlu félögum í kvöld. Fyrst lagði hann upp mark Marvin Young á sjöttu mínútu og svo skoraði hann sjálfur á 53. mínútu eftir stoðsendingu Shunsuke Mito.

Markið skoraði hann með vinstri fótar skoti utan úr vítateig en fyrsta mark liðsins kom eftir hornspyrnu.

Telstar minnkaði muninn í uppbótartíma en þá var Nökkvi farinn af velli. Sparta Rotterdam átti lokaorðið þegar Robin van Cruijsen skoraði þriðja markið með síðustu snertingu leiksins.

Nökkvi gerði jafnmikið í kvöld og í sautján leikjum sínum í hollensku úrvalsdeildinni í fyrra en hann var þá einmitt lánaður til Telstar. Það er gaman að sjá hann koma svo sterkan inn í nýtt tímabil.

Hollenski boltinn

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