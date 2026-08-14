Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni

Dalvíkingurinn Nökkvi Þeyr Þórisson átti flottan leik með Sparta Rotterdam í hollensku úrvalsdeildinni í kvöld og var maðurinn á bak við sigur liðsins.
Sparta Rotterdam vann 3-1 útisigur á Telstar í annarri umferð hollensku deildarinnar en liðið tapaði á móti Feyenoord í fyrstu umferðinni um síðustu helgi.
Nökkvi Þeyr var bæði með mark og stoðsendingu á móti sínum gömlu félögum í kvöld. Fyrst lagði hann upp mark Marvin Young á sjöttu mínútu og svo skoraði hann sjálfur á 53. mínútu eftir stoðsendingu Shunsuke Mito.
Markið skoraði hann með vinstri fótar skoti utan úr vítateig en fyrsta mark liðsins kom eftir hornspyrnu.
Telstar minnkaði muninn í uppbótartíma en þá var Nökkvi farinn af velli. Sparta Rotterdam átti lokaorðið þegar Robin van Cruijsen skoraði þriðja markið með síðustu snertingu leiksins.
Nökkvi gerði jafnmikið í kvöld og í sautján leikjum sínum í hollensku úrvalsdeildinni í fyrra en hann var þá einmitt lánaður til Telstar. Það er gaman að sjá hann koma svo sterkan inn í nýtt tímabil.