Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, var eðlilega ánægður eftir frábæran 3-1 sigur liðsins gegn Breiðabliki á Kópavogsvelli í Bestu deild kvenna í dag.
„Já, þetta var glæsilegt. Í sannleika sagt,“ sagði Óskar eftir leik.
„Stelpurnar voru bara geggjaðar. Eins og ég sagði við þær fyrir leikinn þá fannst mér þær vera búnar að setja undirbúninginn alla vikuna undir það að koma hingað og vinna. Þetta var ekkert flókið. Mér fannst þetta bara vel samstillt og í sannleika sagt voru stelpurnar glæsilegar í dag.“
Stjarnan komst í 3-0 í síðari hálfleik áður en Hrafnhildur Ása minnkaði muninn fyrir Breiðablik skömmu síðar. Óskar viðurkenndi að það hefði farið aðeins um sig á þeim tímapunkti.
„Já, smá. Það fór smá um mig,“ sagði Óskar.
„Breiðablik er jafngott lið og raun ber vitni og Ása kom með smá sjálfstraust inn í leikinn og skorar. Við sofnum alveg vel á verðinum varnarlega þar. Það komu fókusleysispunktar í leiknum hjá okkur sem voru ekki nægilega góðir og það voru eiginlega stærstu færin sem Blikarnir fengu í dag.“
Óskar var þó ánægður með hvernig Stjarnan brást við eftir markið.
„Hægt og rólega náðum við okkur aftur, unnum okkur inn í í varnarleikinn okkar og fórum aðeins að vera betri í fótboltanum. Þessi hrollur fór mjög fljótt hjá mér þegar ég sá að stelpurnar létu þetta ekki á sig fá. Þær héldu bara áfram. Ég er mjög stoltur af liðinu mínu fyrir það.“
Stjarnan skoraði þrjú glæsileg mörk í leiknum. Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir gerði tvö þeirra og Úlfa Dís bætti því þriðja við. Þá átti Bridgette í marki Stjörnunnar einnig mjög góðan leik.
Óskar var þó ekki tilbúinn að einskorða hrósið við nokkra leikmenn.
„Bridgette er mjög góð og Úlfa er mjög góð og Ingibjörg er mjög góð. Anna María, sem fer út af í hálfleik, er líka mjög góð. Rósa, sem kemur inn á í hálfleik og er 15 ára, hún er líka mjög góð,“ sagði Óskar.
„Við erum bara með, ég hef sagt það áður, óeðlilega mikla breidd á góðan hátt. Hvaða leikmenn sem þú nefnir þá eru þær frábærar.“
Stjarnan var án nokkurra leikmanna í dag en lét það ekki á sig fá.
„Við missum fyrirliðann okkar út af leiknum. Jakobína spilar ekki, Margrét er ekki í leiknum, Jana er ekki í leiknum, Sandra er ekki með okkur og Hulda ekki heldur. Það vantar sex leikmenn,“ sagði Óskar.
„En þetta er það sem við þurfum að takast á við. Ég tek undir þegar Guðni, vinur minn, segir að FH sé með stóran og breiðan hóp. Ég held að við séum á sama stað. Við erum með 22 leikmenn sem geta byrjað og geta spilað.“
Óskar sagði sigurinn sýna styrk hópsins.
„Það er styrkleikamerki að það skiptir ekki máli hver spilar. Við höldum bara í okkar. Ég er með mjög, mjög öflugt lið.“