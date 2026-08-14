Íslendingaliðið Vålerenga fagnaði langþráðum sigri í kvöld þegar norska kvennadeildin fór aftur af stað eftir sumarfrí.
Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir gekk til liðs við Vålerenga í fríinu og spilaði sinn fyrsta leik í kvöld.
Hún stóð í markinu og fyrir framan hana var landa hennar Arna Eiríksdóttir. Þær náðu ekki að halda hreinu en Vålerenga vann flottan 4-1 útisigur á Bodö/Glimt.
Þetta var fyrsti deildarsigur Vålerenga síðan 26. maí eða í áttatíu daga en liðið tapaði þremur síðustu deildarleikjum sínum fyrir sumarfrí.
Vålerenga er engu að síður í fjórða sæti deildarinnar en Bodö/Glimt situr í botnsætinu.
Marie Moen Preus og Ronja Arnesen komu Vålerenga í 2-0 í fyrri hálfleik og Stine Nybø Brekken bætti við þriðja markinu á 68. mínútu. Sarah Foley minnkaði muninn í 3-1 á 77. mínútu en Naina Inauen kom Vålerenga aftur þremur mörkum yfir með fjórða markinu á 86. mínútu.
Fanney Inga og Arna spiluðu allan leikinn.