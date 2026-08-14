Fótbolti

Fyrsti sigurinn í átta­tíu daga í fyrsta leik Fann­eyjar Ingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir byrjar vel með Vålerenga í Noregi en liðið vann flottan útisigur í kvöld.
Fanney Inga Birkisdóttir byrjar vel með Vålerenga í Noregi en liðið vann flottan útisigur í kvöld. Getty/Pat Elmont

Íslendingaliðið Vålerenga fagnaði langþráðum sigri í kvöld þegar norska kvennadeildin fór aftur af stað eftir sumarfrí.

Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir gekk til liðs við Vålerenga í fríinu og spilaði sinn fyrsta leik í kvöld.

Hún stóð í markinu og fyrir framan hana var landa hennar Arna Eiríksdóttir. Þær náðu ekki að halda hreinu en Vålerenga vann flottan 4-1 útisigur á Bodö/Glimt.

Þetta var fyrsti deildarsigur Vålerenga síðan 26. maí eða í áttatíu daga en liðið tapaði þremur síðustu deildarleikjum sínum fyrir sumarfrí.

Vålerenga er engu að síður í fjórða sæti deildarinnar en Bodö/Glimt situr í botnsætinu.

Marie Moen Preus og Ronja Arnesen komu Vålerenga í 2-0 í fyrri hálfleik og Stine Nybø Brekken bætti við þriðja markinu á 68. mínútu. Sarah Foley minnkaði muninn í 3-1 á 77. mínútu en Naina Inauen kom Vålerenga aftur þremur mörkum yfir með fjórða markinu á 86. mínútu.

Fanney Inga og Arna spiluðu allan leikinn.

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