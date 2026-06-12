Bíó og sjónvarp

Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Barry Keoghan er 33 ára og hefur starfað við leiklist síðan hann var átján.
Barry Keoghan er 33 ára og hefur starfað við leiklist síðan hann var átján. Getty

Írski leikarinn Barry Keoghan hefur fundið ástina á ný eftir að hafa gengið í gegnum opinber og erfið sambandsslit við poppstjörnuna Sabrinu Carpenter árið 2024. Sú nýja er snyrtifræðingur frá Staffordshire.

Breska götupressan greinir frá nýju kærustu Keoghan en fyrr í mánuðinum náðust myndir af Keoghan kyssa dularfulla ljóshærða konu í Barcelona. Nú hefur komið í ljós að konan sem um ræðir er snyrtifræðingurinn Danica Hall, kölluð Neeka, sem kynntist Keoghan gegnum fegrunarklíníkina sem hún vinnur hjá á Harley-stræti í Lundúnum.

Daily Mail hefur eftir heimildarmönnum að parið hafi verið saman í nokkrar vikur og að Keoghan sé ánægður með ást fjarri sviðsljósinu eftir að hafa brennt sig á sambandi við súperstjörnuna Sabrinu Carpenter.

Svo virðist sem Danica hafi eytt út öllum samfélagsmiðlum sínum, hvort sem það er vegna sambandsins eða ekki. Heimildamaður The Sun segir að Hall minni Keoghan á barnsmóður hans, tannlækninn Alyson Kierans, sem hann var í sambandi með frá 2021 til 2023 og á þriggja ára son með.

Sambandið er fyrsta opinbera sambandið sem Keoghan hefur verið í síðan hann hætti með Carpenter en í kjölfar sambandsslitanna mátti hann þola gríðarlegt netníð og ásakanir um framhjáhald. Sögusagnir gengu um að hann hefði haldið framhjá poppstjörnunni með áhrifavaldinum Breckie Hill en bæði hún og Keoghan tóku fyrir það. 

Keoghan opnaði sig nýverið um áhrifinn sem fúkyrðaflaumurinn á netinu hefur haft á hann. Sagðist hann hafa íhugað að hætta í leiklist vegna áreitisins og hann væri hættur að fara út úr húsi vegna níðsins sem er skrifað um hann á samfélagsmiðlum.

Keoghan vakti fyrst athygli þegar hann lék í Dunkirk (2017) eftir Christopher Nolan og The Killing of a Sacred Deer (2017) eftir Yorgos Lanthimos. Hann hlaut síðan BAFTA-verðlaun fyrir leik sinn í The Banshees of Inisherin (2022) og sprakk út á heimsvísu í Saltburn (2023) eftir Emerald Fennell.

Ástin og lífið Írland Hollywood Bretland


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.