Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. júní 2026 09:54 Barry Keoghan er 33 ára og hefur starfað við leiklist síðan hann var átján. Getty Írski leikarinn Barry Keoghan hefur fundið ástina á ný eftir að hafa gengið í gegnum opinber og erfið sambandsslit við poppstjörnuna Sabrinu Carpenter árið 2024. Sú nýja er snyrtifræðingur frá Staffordshire. Breska götupressan greinir frá nýju kærustu Keoghan en fyrr í mánuðinum náðust myndir af Keoghan kyssa dularfulla ljóshærða konu í Barcelona. Nú hefur komið í ljós að konan sem um ræðir er snyrtifræðingurinn Danica Hall, kölluð Neeka, sem kynntist Keoghan gegnum fegrunarklíníkina sem hún vinnur hjá á Harley-stræti í Lundúnum. Daily Mail hefur eftir heimildarmönnum að parið hafi verið saman í nokkrar vikur og að Keoghan sé ánægður með ást fjarri sviðsljósinu eftir að hafa brennt sig á sambandi við súperstjörnuna Sabrinu Carpenter. Svo virðist sem Danica hafi eytt út öllum samfélagsmiðlum sínum, hvort sem það er vegna sambandsins eða ekki. Heimildamaður The Sun segir að Hall minni Keoghan á barnsmóður hans, tannlækninn Alyson Kierans, sem hann var í sambandi með frá 2021 til 2023 og á þriggja ára son með. Sambandið er fyrsta opinbera sambandið sem Keoghan hefur verið í síðan hann hætti með Carpenter en í kjölfar sambandsslitanna mátti hann þola gríðarlegt netníð og ásakanir um framhjáhald. Sögusagnir gengu um að hann hefði haldið framhjá poppstjörnunni með áhrifavaldinum Breckie Hill en bæði hún og Keoghan tóku fyrir það. Keoghan opnaði sig nýverið um áhrifinn sem fúkyrðaflaumurinn á netinu hefur haft á hann. Sagðist hann hafa íhugað að hætta í leiklist vegna áreitisins og hann væri hættur að fara út úr húsi vegna níðsins sem er skrifað um hann á samfélagsmiðlum. Keoghan vakti fyrst athygli þegar hann lék í Dunkirk (2017) eftir Christopher Nolan og The Killing of a Sacred Deer (2017) eftir Yorgos Lanthimos. Hann hlaut síðan BAFTA-verðlaun fyrir leik sinn í The Banshees of Inisherin (2022) og sprakk út á heimsvísu í Saltburn (2023) eftir Emerald Fennell. Ástin og lífið Írland Hollywood Bretland Mest lesið Hefur þegar fengið starfstilboð Lífið Ósk um öfgafulla ást og bæling í bakherbergjunum Gagnrýni Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Lífið Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Lífið Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Bíó og sjónvarp Harbour rýfur þögnina Bíó og sjónvarp Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Lífið samstarf „Það má herma“ Tíska og hönnun Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Lífið samstarf Fleiri fréttir Fann ástina í örmum snyrtifræðings frá Staffordshire Harbour rýfur þögnina Sigurjón Sighvatsson heiðraður í Locarno James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira