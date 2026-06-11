Harbour rýfur þögnina Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. júní 2026 10:58 David Harbour og Lily Allen voru gift í rúmlega fjögur ár en sambandið endaði á slæmum nótum. Allen fjallaði síðan opinskátt um skilnaðinn á plötunni West End Girl. Getty Leikarinn David Harbour hefur loksins tjáð sig um plötuna West End Girl eftir Lily Allen, fyrrverandi eiginkonu hans, en þar söng hún um skilnað þeirra og framhjáhald hans. Harbour segist bera virðingu fyrir því að Allen hafi unnið úr eigin reynslu á plötunni en upplifun hans af sambandi þeirra hafi verið önnur. David Harbour er þekktastur fyrir að leika Jim Hopper í Stranger Things (2016-25) og Rauða verndarann í nokkrum Marvel-myndum. Um þessar mundir leikur hann í gamanþáttunum DTF St. Louis sem fjalla um miðaldra ástarþríhyrning. Til að kynna þættina fór Harbour í forsíðuviðtal hjá Variety og var þar spurður beint út í plötuna West End Girl sem kom út fyrir rúmum sjö mánuðum. „Þetta var skrítið,“ sagði Harbour um útgáfu plötunnar. „Ég trúi því að það séu forréttindi hvers listamanns að nota reynslu sína til að skapa list, þannig ég virði hana fyrir það. Ég get ekki sagt mikið meira en það,“ bætti hann við. „Því þetta er einkalíf mitt. Þrátt fyrir þá staðreynd að margir leyfi mér ekki að eiga einkalíf - þá met ég það mikils. Og ég met líka mikils líf fólksins sem ég á í samskiptum við í mínu einkalífi. Ég ætla ekki að tjá mig um það,“ sagði hann. Harbour vildi heldur ekki hafna neinum fullyrðingum eða lýsingum Allen í viðtalinu. „Sögur eru flóknar og það er ástæðan fyrir því að ég virði listsköpun hennar til að miðla eigin upplifun. Það var ekki mín upplifun,“ sagði Harbour um plötuna. Sjálfur sagðist hann vilja nýta reynslu sína til að búa til hluti sem láta fólki líða öruggu. Frægðarsól Lily Allen hefur sjaldan skinið skærar.Getty David Harbour og Lily Allen kynntust á stefnumótaforritinu Raya 2019, giftu sig í september 2020 og skildu í febrúar 2025 eftir rúmlega fjögurra ára hjónaband. Hálfu ári eftir skilnaðinn kom út West End Girl en þar syngur hún um ónefndan eiginmann sem efast um hana, íbúð sem er notuð til framhjáhalds og viðhald eiginmannsins. Allen sagði eftir útgáfuna að platan væri blanda af raunveruleika og skáldskap en hún hefði verið samin þegar þau hjónin voru að skilja. Andleg veikindi og ýktar fréttir af ósætti Harbour ræddi einnig um andlega heilsu sína í viðtalinu og sagði að undir miklu álagi ætti hann til að hegða sér undarlega. Þegar Harbour var 25 ára greindist hann með geðhvörf og hefur talað opinskátt um glíma sína við sjúkdóminn. Stress og álag hafi leitt til þess að hann fékk eins konar taugaáfall árið 2025. „Þetta er ekki eitthvað sem ég vel og ég myndi ekki óska mínum versta óvini þetta. Mér líður eins og að fyrir sum okkar séu hæfileikar okkar kyrfilega bundnir við veikindi okkar,“ sagði Harbour um veikindi sín. Harbour segir að falsfréttir um hann hafi ekki bætt úr skák og vísar í umfjöllun götublaðsins Daily Mail um að Millie Bobby Brown, mótleikkona hans í Stranger Things, hefði sakað Harbour um áreitni og einelti meðan á framleiðslu þáttanna stóð. Umfjöllun blaðsins fylgdi í kjölfar útgáfu West End Girl og rétt áður en þættirnir voru frumsýndir. Harbour hafnar umfjölluninni ekki algjörlega en furðar sig á framsetningu hennar sem hann lýsir sem „undarlegri“. „Þið munuð sjá meira af mér og Millie, tíu ár var ekki nóg. Það eru sérstök tengsl þarna. Ég elska hana. Hún elskar mig,“ sagði hann um samband þeirra. Brown hafnaði fréttaflutningnum á sínum tíma, sagði þau eiga gott samband og hún væri Harbour þakklát fyrir tíu ára samstarfið. Harbour gekkst við því að það hefðu komið upp ósætti. Brown og Harbour unnu náið saman í áratug.Getty „Við unnum saman í tíu ár á mótandi táningsárum hennar, lékum föður og dóttur,“ sagði Harbour um samstarfið. Fjölskyldur og vinir sem eyði það miklum tíma saman eigi það til að enda í rifrildum en það sé önnur ella í stórum sjónvarpsþáttum. „Í fjölskyldu er það allt í lagi því þú átt í rifrildi og svo sættist þið. Vandamálið við margra milljarða sjónvarpsþátt er að það eru mörg hundruð manns sem vilja vera með,“ sagði Harbour. „Þegar við höfðum ýtt öllum í burtu og talað hvort við annað, vorum við góð. Það eru allir í dag hræddir við að tala um hlutina. Fólk óttast það að vera mennskt. Því miður, því ég veit ekki hvernig ég á að haga mér í þessum undarlega fjölmiðlaheimi. En þetta var algjörlega eðlilegt, við elskum hvort annað og höfum alltaf gert.“ Hollywood Bíó og sjónvarp Ástin og lífið Tónlist Bandaríkin Mest lesið Mig langaði til að öskra: „Ég skal segja allt af létta!“ Gagnrýni Hvað veistu um… árið 2010? 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