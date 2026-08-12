Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð

Meistaradeildarmeistarar Paris Saint-Germain unnu Ofurbikar Evrópu annað árið í röð í kvöld eftir 2-1 sigur á Evrópudeildarmeisturum Aston Villa í úrslitaleik í Salzburg í Austurríki.
Désiré Doué skoraði sigurmark franska liðsins á 61. mínútu en hann hafði einnig lagt upp fyrra markið fyrir Khvicha Kvaratskhelia á 20. mínútu.Brian Madjo jafnaði metin á 45. mínútu eftir fyrirgjöf fyrirliðans John McGinn.Sigurmarkið var VAR-mark því aðstoðardómarinn lyfti fyrst flagginu en myndbandsdómarar dæmdu svo markið gilt. Ousmane Dembele hafði spilað Doué í gegn og hann var réttstæður þegar betur var að gáð.Aston Villa-menn hefðu viljað fá meira út úr þessum leik en þeir klúðruðu fjórum dauðafærum í leiknum, þar af markaskorarinn Madjo í þremur þeirra.