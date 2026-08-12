Fótbolti

Paris Saint-Germain vann Ofurbikarinn annað árið í röð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Markaskorarar Paris Saint Germain, Desire Doue og Khvicha Kvaratskhelia, fagna marki þess síðarnefnda sem kom PSG í 1-0.
Markaskorarar Paris Saint Germain, Desire Doue og Khvicha Kvaratskhelia, fagna marki þess síðarnefnda sem kom PSG í 1-0. EPA/ANNA SZILAGYI

Meistaradeildarmeistarar Paris Saint-Germain unnu Ofurbikar Evrópu annað árið í röð í kvöld eftir 2-1 sigur á Evrópudeildarmeisturum Aston Villa í úrslitaleik í Salzburg í Austurríki.

Désiré Doué skoraði sigurmark franska liðsins á 61. mínútu en hann hafði einnig lagt upp fyrra markið fyrir Khvicha Kvaratskhelia á 20. mínútu.

Brian Madjo jafnaði metin á 45. mínútu eftir fyrirgjöf fyrirliðans John McGinn.

Sigurmarkið var VAR-mark því aðstoðardómarinn lyfti fyrst flagginu en myndbandsdómarar dæmdu svo markið gilt. Ousmane Dembele hafði spilað Doué í gegn og hann var réttstæður þegar betur var að gáð.

Aston Villa-menn hefðu viljað fá meira út úr þessum leik en þeir klúðruðu fjórum dauðafærum í leiknum, þar af markaskorarinn Madjo í þremur þeirra.

Ofurbikar UEFA

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