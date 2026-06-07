„Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ Elísabet Inga Sigurðardóttir og Agnar Már Másson skrifa 7. júní 2026 20:58 Bubbi Morthens talaði á pólitískum nótum á milli laga og sagðist vilja losna við íslensku krónuna. Vísir/Viktor Freyr Mikið fjör var á afmælistónleikum Bubba Morthens í Laugardalshöll í gær. Uppselt var á tónleikana og tók hinn sjötugi Bubbi alla sína helstu slagara. Þá var hann á persónulegum nótum, fékk meðal annars fjölskylduna upp á svið til sín og ítrekaði ást sína á eiginkonunni, Hrafnhildi Hafsteinsdóttur. Hann spjallaði við tónleikagesti á milli laga og kom meðal annars inn á fegurðina sem felst í lífinu og nánu samneyti fólks. „Kynlíf er ekki skítugt. Það er eitt það fallegasta sem til er í mannlegri náttúru,“ sagði afmælisbarnið. Þá var Bubbi einnig á pólitískum nótum eins og hans er von og vísa. Hann var afdráttarlaus á sviðinu í gær þegar hann ræddi meðal annars Evrópusambandið. Sagðist vilja losna við krónuna og gerði stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði að umfjöllunarefni. Þá skaut hann á sjórnmálamenn sem gefa lítið fyrir kosti sambandsins. „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú.“ Viktor Freyr Arnarson, ljósmyndari var á tónleikunum og fangaði nokkur augnablik. Appelsínugul sólglerugu virtust vera í mikilli tísku a tónleikunum.Vísir/Viktor Freyr Fjöldi fólks mætti á tónleikana Bubba í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr Fjölskyldan fór upp á svið.Vísir/Viktor Freyr Þakið ætlaði að rifna af Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr Bubbi setti á sig hatt.Vísir/Viktor Freyr Frá tónleikunum í gær, sunnudag.Vísir/Viktor Freyr Bubbi tók nokkur lög með dætrum sínum.Vísir/Viktor Freyr Vísir/Viktor Freyr Margir nældu sér í Bubbabol.Vísir/Viktor Freyr Mikið fjör í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr Bubbi tók fjölskylduna upp á svið.Vísir/Viktor Freyr ... En hvað ef maður vill kók?Vísir/Viktor Freyr Lögreglan var með viðbúnað enda mikill fjöldi fólks á tónleiknunum í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr Tvær skvísur.Vísir/Viktor Freyr Skál!Vísir/Viktor Freyr Við Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr Um að gera að næla sér í Bubbavarning.Vísir/Viktor Freyr Bubbi plokkar gítarstrengina. Tónleikar á Íslandi Tónlist Evrópusambandið Mest lesið „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Tónlist Hringdi strax í pabba og sagði honum frá Bond-leiknum Lífið Verður yngsta skvettan í þingflokki Sjálfstæðismanna Lífið Fann ástina á Tinder og endaði í Texas Lífið Myndaveisla: Líf og fjör úti á Granda Lífið Allir og amma þeirra senda kónginum afmæliskveðju Lífið „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ Tónlist Krakkatía vikunnar: Jónas, þjóðardýr og einmanalegt áhugamál Lífið „Ég sef í gallabuxum“ Tíska og hönnun Ágústa Eva setur 170 milljónir á einbýlishúsið í Hveragerði Lífið Fleiri fréttir „Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“ „Þú getur ekki ráðist að mér þegar ég er að borða með ömmu minni“ Peabo Bryson er látinn Datt af sviðinu og beint í skurð „Stundum verður maður að segja fokk it“ „Við skoðuðum þennan markað og hann var allur í lausu lofti“ Íslenskur tónlistararfur loksins aðgengilegur öllum Mugison þakkar innilega fyrir sig Segir gagnrýnina til marks um normalíseringu barnagirndar Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Týndi sjálfri sér til að þóknast öðrum Svona er Þjóðhátíðarlagið 2026 Blóð, sviti og tár skemmtilegra en að prumpa út lögum Bó átti að syngja á nýju lagi Stefáns: „Örlögin gripu í taumana“ Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Þá var kátt í höllinni Shakira sýknuð Þrjú hundruð kórbörn frumflytja lag Herra Hnetusmjör fagnar fyrir fullri Laugardalshöll „Þetta var erfiðasta ár lífs míns“ Nennti ekki að meika það Stjörnufans hjá Birni á Edition Fjarsamband alltaf erfitt Eurovision fer fram í vikunni en hlustunartölur hríðfalla Tónleikum Yasiin Bey frestað með dags fyrirvara fram á haust Ástarsorgin átakanleg en gjöful Joey Christ, Dóri DNA, og 7Berg í upphitun fyrir Yasiin Bey Kynþokkafullir með fortíðarþrá Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Shakira söng fyrir milljónir á Copacabana Sjá meira