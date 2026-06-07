Tónlist

„Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú“

Elísabet Inga Sigurðardóttir og Agnar Már Másson skrifa
Bubbi Morthens talaði á pólitískum nótum á milli laga og sagðist vilja losna við íslensku krónuna.
Bubbi Morthens talaði á pólitískum nótum á milli laga og sagðist vilja losna við íslensku krónuna. Vísir/Viktor Freyr

Mikið fjör var á afmælistónleikum Bubba Morthens í Laugardalshöll í gær. Uppselt var á tónleikana og tók hinn sjötugi Bubbi alla sína helstu slagara.

Þá var hann á persónulegum nótum, fékk meðal annars fjölskylduna upp á svið til sín og ítrekaði ást sína á eiginkonunni, Hrafnhildi Hafsteinsdóttur. 

Hann spjallaði við tónleikagesti á milli laga og kom meðal annars inn á fegurðina sem felst í lífinu og nánu samneyti fólks.

„Kynlíf er ekki skítugt. Það er eitt það fallegasta sem til er í mannlegri náttúru,“ sagði afmælisbarnið.

Þá var Bubbi einnig á pólitískum nótum eins og hans er von og vísa. Hann var afdráttarlaus á sviðinu í gær þegar hann ræddi meðal annars Evrópusambandið. Sagðist vilja losna við krónuna og gerði stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði að umfjöllunarefni. Þá skaut hann á sjórnmálamenn sem gefa lítið fyrir kosti sambandsins.

„Pólitíkusar sem tala á þennan veg: Fokk jú.“

Viktor Freyr Arnarson, ljósmyndari var á tónleikunum og fangaði nokkur augnablik.

Appelsínugul sólglerugu virtust vera í mikilli tísku a tónleikunum.Vísir/Viktor Freyr
Fjöldi fólks mætti á tónleikana Bubba í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr
Fjölskyldan fór upp á svið.Vísir/Viktor Freyr
Þakið ætlaði að rifna af Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr
Bubbi setti á sig hatt.Vísir/Viktor Freyr
Frá tónleikunum í gær, sunnudag.Vísir/Viktor Freyr
Bubbi tók nokkur lög með dætrum sínum.Vísir/Viktor Freyr
Vísir/Viktor Freyr
Margir nældu sér í Bubbabol.Vísir/Viktor Freyr
Mikið fjör í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr
Bubbi tók fjölskylduna upp á svið.Vísir/Viktor Freyr

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En hvað ef maður vill kók?Vísir/Viktor Freyr
Lögreglan var með viðbúnað enda mikill fjöldi fólks á tónleiknunum í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr
Tvær skvísur.Vísir/Viktor Freyr
Skál!Vísir/Viktor Freyr
Við Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr
Um að gera að næla sér í Bubbavarning.Vísir/Viktor Freyr
Bubbi plokkar gítarstrengina.
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