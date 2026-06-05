Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Topptjöld og vagnar 5. júní 2026 13:19 Topptjöld og vagnar mæta þörfum þeirra sem vilja ferðast létt, ekki með neitt í eftirdragi en samt með allan nauðsynlegan búnað. Hátt í 400 manns mættu á viðburð hjá Topptjöldum og vögnum þar sem nýjasta lína IKAMPER topptjalda var kynnt, auk rafmótorhjóla frá Talaria. Sigurður Þorsteinsson, einn eiganda Topptjalda og vagna, segir sífellt stærri hóp kjósa frelsið sem felst í því að ferðast með topptjald. IKAMPER topptjöldin eru þar í fararbroddi og standist íslenskar aðstæður allan ársins hring. „Viðburðurinn tókst mjög vel. Topptjöld og vagnar mæta þörfum þeirra sem vilja ferðast létt, ekki með neitt í eftirdragi en samt með allan nauðsynlegan búnað. Þetta er mjög breiður hópur, allt frá ungu fólki sem vill komast annað en bara á næsta tjaldstæði og upp í fólk á áttræðisaldri sem er búið með tjaldvagna og hjólhýsapakkann og vill áfram ferðast um landið og njóta náttúrunnar, bara með nettari lausn. IKAMPER hefur verið vinsælasta topptjaldið á Íslandi undanfarin ár og það ekki að ástæðulausu,“ segir Sigurður. Klippa: Topptjöld og vagnar kynntu það nýjasta í útilegubúnaði Nýja línan, IKAMPER Skycamp 4.0, inniheldur fjögurra manna, þriggja manna og tveggja manna tjöld sem eru verulega vel útbúin, byggð til að endast, henta íslenskum aðstæðum afar vel og bjóða þar að auki upp á ótrúleg þægindi. „Skelin er hönnuð með tvöföldu lagi af einangrun, sérstakri kork klæðningu í botni og dúkurinn stenst rigningu og rok án þess að mikið vindhljóð heyrist, en andar samt vel. Skelin utan um tjaldið stenst hitabreytingar allt árið um kring. Sjálfur hef ég til dæmis verið með tjaldið á bílnum allt árið og geymi alltaf svefnpokana og kodda þar inni. Ef við erum á ferðinni og okkur dettur í hug að gista, þá er allt klárt,“ útskýrir Sigurður. „Dýnan er síðan algjör leikbreytir. Ég fullyrði að það er enginn að fá í bakið á þessum dýnum,“ segir Sigurður en í nýjustu IKAMPER línunni eru uppblásnar svampdýnur með minnissvampi. Einnig er hægt að fá fortjald við öll IKAMPER tjöldin ef fólk er að hugsa um tjalda til fleiri en einnar nætur. „Og það er líka hægt að skilja fortjaldið eftir ef menn vilja halda tjaldstæðinu sínu og skreppa í sund á bílnum, maður bara pakkar topptjaldinu saman á einni mínútu og skilur allt dótið eftir í fortjaldinu.“ Lausnir fyrir minimalískan ferðamáta Auk IKAMPER selja Topptjöld og vagnar búnað fyrir útivist, svo sem hjóla og skíðafestingar, toppgrindur, palllok og festingar á pallbíla frá ameríska merkinu Kuat. „Það er auðveldlega hægt að taka fjögur til sex hjól með í ferðalagið, auk skíðanna. Við seljum líka búnað sem er sérstaklega hannaður fyrir þessa tegund ferðamennsku. Stólarnir eru samanbrjótanlegir og taka lítið pláss. Eldhúsbúnaðinn er einnig hægt að taka í sundur. Sem dæmi má nefna að ferðagrill tæki hálft skottið, en í AIOKS kerfinu eru eldavél, borð og ferðakassi sem er holur að innan til að geyma allt hafurtaskið.“ „Viðskiptavinir okkar eru alltaf eitthvað að brasa og eru duglegir að tagga okkur. Við fáum myndir nánast vikulega allt árið um kring. Sífellt stærri hópur notar tjöldin á haustin og jafnvel á veturna og lætur veðrið ekki aftra sér í sinni útivist,“ segir hann. Gamla skellinöðrumenningin lifnar við á ný Á viðburðinum voru einnig sýnd rafmótorhjól frá Talaria í mismunandi stærðum. Sigurður segir þau njóta mikilla vinsælda og gaman sé að sjá gömlu skellinöðrumenninguna lifna við á ný „Á hjólin fyrir 13 ára og eldri þarf ekki ökuréttindi og þau fara allt að 25 km á klukkustund á hjóla- og göngustígum. Á hjólin fyrir 15 ára og eldri þarf AM réttindi þ.e. skellinöðrupróf og svo erum við með enn öflugri hjól einnig. Margir foreldrar segja okkur að krakkarnir séu hættir í liggja heima í tölvunni eða símanum og farnir út að hjóla. Þetta er auðvitað ákveðið frelsi fyrir einstaklinginn til að komast leiðar sinnar og foreldrar losna svo við að skutla á æfingar osfrv. Ég upplifði þetta sjálfur ungur á skellinöðru og nú í gegnum son minn, hann varla sást síðasta sumar,“ segir Sigurður kíminn. Rafmótorhjólum fylgi einnig minna bras „Þau eru laus við mótor og blöndungsvesen. Krakkarnir eru frekar að uppfæra hjólin, setja á þau flottari felgur og dekk, skipta um sætisáklæði, höldur osfrv. Lookið verður náttúrulega að vera í lagi. Þau verða meðvitaðri um hvernig rafmagn virkar og hvað 60 volta rafhlaða endist lengi og þar fram eftir götunum,“ segir Sigurður. 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