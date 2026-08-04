Lífið

Gummi Google selur glæsihús á Grímshaga

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Guðmundur Hafsteinsson hefur sett einbýlishús sitt á Grímshaga á sölu.
Guðmundur Hafsteinsson hefur sett einbýlishús sitt á Grímshaga á sölu. Vísir/Anton Brink/Betri stofan

Guðmundur Hafsteinsson, betur þekktur sem Gummi Google, hefur sett einbýlishús sitt að Grímshaga 8 á sölu. Eignin telur 285,6 fermetra og er ásett verð hennar 350 milljónir.

Um er að ræða einbýlishús byggt árið 1964 með sex svefnherbergjum, fjórum baðherbergjum, stórri og bjartri borð- og setustofu, saunu, rúmgóðum bílskúr, sólríkum palli, heitum potti og aukaíbúð.

Aðalhæð hússins einkennist af opnu og björtu rými sem samanstendur af stofu og borðstofu, eldhúsi með tveimur ofnum, þvottahúsi, baðherbergi og anddyri. Þá er innangengt í 48 fermetra bílskúr. Á efri hæðinni er hjónaherbergi með sérbaðherbergi, fjögur svefnherbergi til viðbótar, baðherbergi og þaksvalir.

Húsið er glæsilegt.Betri stofan

Húsið er staðsett aftarlega á lóð sem gefur gott næði og með eigninni fylgir 61,9 fermetra aukaíbúð með sérinngangi sem nýtist vel til útleigu eða fyrir stóra fjölskyldu. Við húsið er grasflöt og sólríkur pall sem vísar til suðurs og svo er skjólsælt svæði fyrir aftan húsið með heitum potti og geymslu.

Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og hér að neðan má sjá myndir af henni.

Stofan er björt með stórum gluggum og hægt að ganga út á pall.Betri stofan

Betri stofan

Hugguleg stofa.Betri stofan

Eldhúsið er með nóg af vinnuplássi.Betri stofan

Nóg af gluggum.Betri stofan

Húsið er rúmgott.Betri stofan

Eitt af mörgum svefnherbergjum.Betri stofan

Eigninni fylgir sauna.Betri stofan

Eigninni fylgir stór garður og pallur.Betri stofan

Á pallinum er heitur pottur.Betri stofan
Fasteignamarkaður Reykjavík Vistaskipti


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