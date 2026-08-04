Gummi Google selur glæsihús á Grímshaga Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. ágúst 2026 11:18 Guðmundur Hafsteinsson hefur sett einbýlishús sitt á Grímshaga á sölu. Vísir/Anton Brink/Betri stofan Guðmundur Hafsteinsson, betur þekktur sem Gummi Google, hefur sett einbýlishús sitt að Grímshaga 8 á sölu. Eignin telur 285,6 fermetra og er ásett verð hennar 350 milljónir. Um er að ræða einbýlishús byggt árið 1964 með sex svefnherbergjum, fjórum baðherbergjum, stórri og bjartri borð- og setustofu, saunu, rúmgóðum bílskúr, sólríkum palli, heitum potti og aukaíbúð. Aðalhæð hússins einkennist af opnu og björtu rými sem samanstendur af stofu og borðstofu, eldhúsi með tveimur ofnum, þvottahúsi, baðherbergi og anddyri. Þá er innangengt í 48 fermetra bílskúr. Á efri hæðinni er hjónaherbergi með sérbaðherbergi, fjögur svefnherbergi til viðbótar, baðherbergi og þaksvalir. Húsið er glæsilegt.Betri stofan Húsið er staðsett aftarlega á lóð sem gefur gott næði og með eigninni fylgir 61,9 fermetra aukaíbúð með sérinngangi sem nýtist vel til útleigu eða fyrir stóra fjölskyldu. Við húsið er grasflöt og sólríkur pall sem vísar til suðurs og svo er skjólsælt svæði fyrir aftan húsið með heitum potti og geymslu. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis og hér að neðan má sjá myndir af henni. Stofan er björt með stórum gluggum og hægt að ganga út á pall.Betri stofan Betri stofan Hugguleg stofa.Betri stofan Eldhúsið er með nóg af vinnuplássi.Betri stofan Nóg af gluggum.Betri stofan Húsið er rúmgott.Betri stofan Eitt af mörgum svefnherbergjum.Betri stofan Eigninni fylgir sauna.Betri stofan Eigninni fylgir stór garður og pallur.Betri stofan Á pallinum er heitur pottur.Betri stofan Fasteignamarkaður Reykjavík Vistaskipti Mest lesið Stjörnulífið: Heiðdís Rós komin heim Lífið Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Lífið Köngulóarmaðurinn slær sögulegt met Bíó og sjónvarp Fyrsta platan í tuttugu ár Lífið Sló pabba út með að kasta sér yfir línuna Lífið „Ég er svolítið svífandi á bleiku skýi“ Lífið Myndaveisla: Stjörnufans fyrir norðan á Einni með öllu Lífið IceGuys boða sína síðustu tónleika: Sonur Arons Can gerði allt vitlaust Tónlist Gummi Google selur glæsihús á Grímshaga Lífið Innipúki er ekki það sama og fýlupúki Lífið Fleiri fréttir Gummi Google selur glæsihús á Grímshaga Fyrsta platan í tuttugu ár Stjörnulífið: Heiðdís Rós komin heim Myndaveisla: Stjörnufans fyrir norðan á Einni með öllu „Ég er svolítið svífandi á bleiku skýi“ Sló pabba út með að kasta sér yfir línuna Vill skapa staðinn sem sonur hennar þurfti en fann aldrei Innipúki er ekki það sama og fýlupúki „Við getum ekki kvartað undan veðrinu“ Klukkutíma bröns getur kostað marga daga í rúminu Krakkatía vikunnar: Hungurleikar, biskup og geirfuglinn Big Pussy er látinn Fréttatía vikunnar: Vasaþjófar, KFC og morðhótanir Fiðrildi og flugeldar í maganum í Herjólfsdal Selur aflátsbréf fyrir forsjálustu syndgara helgarinnar Loðinn laumufarþegi sníkti far frá Úlfarsfelli Þjóðhátíð sett í blíðviðri í Eyjum Hættur í Jesus Christ Superstar eftir útgáfu lags til stuðnings Ísrael Ískaldur töffari, skapstór snillingur og afkastamikill vinnuþjarkur Árið sem skytturnar fjórar kvöddu Sam Smith trúlofað Halla Hrund og uglurnar þrjár Útför Megasar Gerði sátt við aðstoðarkonuna sem sakaði hann um nauðgun „Þegar við sáum kastalann var ekki aftur snúið“ Gladiator kveikti neistann við brennuna og úr varð ódauðlegt þjóðhátíðarlag Kíkti í kaffi til kanslarans Hvað veistu um… skák? „Ég hef aldrei brotið kynferðislega á neinum á ævi minni“ Madison Beer trúlofast NFL-kappa Sjá meira