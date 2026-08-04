Stjörnulífið: Heiðdís Rós komin heim

Veðurblíðan um Verslunarmannahelgina var sannarlega áberandi á samfélagsmiðlum og stjörnur landsins ferðuðust landshorna á milli fyrir stærstu djammhelgi ársins. Minna var um ferðalög erlendis en förðunarfræðingurinn Heiðdís Rós er meira að segja komin til Íslands eftir fjölda ára fjarveru.
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Heiðdís Rós, jafnan þekkt sem Hrós MakeUp, er komin til Íslands í fyrsta skipti í fjöldamörg ár. Hún hefur búið í Bandaríkjunum í yfir áratug, þar á meðal í Los Angeles og Miami, og haldið uppi líflegum samfélagsmiðlum.
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A post shared by Heiddis Ros Reynisdottir💄🇮🇸♈️ (@hrosmakeup)
Hún segir stórkostlega upplifun að hitta litlar frænkur sínar og frænda í fyrsta sinn og skellti sér meðal annars í fjölskylduferð til Hafnar í Hornafirði.
Fyrirsætan og viðskiptafræðingurinn Ragnheiður Theódórsdóttir nýtur lífsins í botn og skellti sér meðal annars á tónleika erlendis í sumar með vinkonu sinni Camillu Rut. Hún deildi skvísumynd af þeim stöllum ásamt nokkrum „mega þemum“ eða major themes fyrir lífið.
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Og áhrifavaldurinn og gusumeistarinn Camilla Rut átti síðan rosalega góða gusuhelgi yfir Versló.
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Fyrrum ráðherran Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sendi föður sínum Sigurbirni Magnússyni hæstaréttarlögmanni einlæga afmæliskveðju á Instagram þar sem hún skrifar meðal annars að hann sé hennar besti vinur og stuðningsmaður.
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Förðunarsnillingurinn og TikTok stjarnan Embla Wiigum nýtur lífsins í Mallorca í rauðum skvísukjól.
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Kanadíska söngkonan Jann Arden og baráttukonan og rithöfundurinn Þórdís Elva Þorvaldsdóttir eru ástfangnar upp fyrir haus og spenntar að gifta sig síðar í sumar. Jann sendi Þórdísi fallega kveðju í tilefni af 46 ára afmæli hennar og segir stórar og spennandi vikur framundan.
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Fiðluleikarinn Lin Wei, móðir ofurtvíburanna Laufeyjar og Júníu, fór á ógleymanlegar hátíðir í júlí mánuði og hitti marga góða vini. Lin Wei spilar með Sinfóníuhljómsveit Íslands og hefur sömuleiðis spilað víða um heim.
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Tónlistarkonan Bríet fékk sér kaffisopa fyrir viðburðaríka Verslunarmannahelgi þar sem hún tróð meðal annars upp á Akureyri.
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Ofurhlauparinn Mari Jarsk er sannarlega óstöðvandi. Hún er komin tæpa 41 viku og heldur áfram sínum Esjuferðum.
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Tískuparið Marteinn Högni og Melkorka Pitt voru stórglæsileg að vanda í brúðkaupi hjá góðum vinum í Frakklandi.
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Þau Sædís Lea og Henrik giftu sig úti og ræddu við blaðamann um brúðkaupið á dögunum.
Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir uppfærði módelmöppuna sína á dögunum og birti sannkallaðar skvísumyndir á samfélagsmiðlum.
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Athafnamaðurinn Sindri Jensson og lögmaðurinn Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson áttu góðar stundir í Napólí á Ítalíu á dögunum.
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Ótal margir lögðu leið sína til Vestmannaeyja um helgina, sérstaklega á sunnudeginum, og auðvitað voru margar af heitustu stjörnum landsins á svæðinu.
Þar á meðal voru Jón Jónsson tónlistarmaður sem kom fram á stóra sviðinu en náði líka að njóta í brekkunni með eiginkonu sinni Hafdísi Björk Jónsdóttur tannlækni.
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Tónlistarkonan Tatjana Dís nennti ekki að vera í þröngum buxum í eyjum en hún kom meðal annars fram á Nova-hátíðinni og á stóra sviðinu með rapparanum Birni.
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Patrekur Jaime skemmti sér vel á eyjunni grænu en þarf aðeins að fá að hlaða batteríin eftir helgina.
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Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, var að sjálfsögðu með Patreki en þau halda saman uppi útvarpsþætti á FM957 og tóku upp þátt í eyjum. Hún segir þetta hafa verið bestu helgi lífs hennar.
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Rapparinn Jóhann Kristófer Stefánsson tróð upp á Innipúkanum í Austurbæ og fékk meðal annars rísandi stjörnurnar Unni Borg og Unga Orra með sér á svið.
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