Lífið

Stjörnulífið: Heiðdís Rós komin heim

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Heiðdís Rós hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum síðastliðinn áratug fyrir líf sitt í Bandaríkjunum. Hún er mætt til Íslands í fyrsta sinn í fjöldamörg ár.
Heiðdís Rós hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum síðastliðinn áratug fyrir líf sitt í Bandaríkjunum. Hún er mætt til Íslands í fyrsta sinn í fjöldamörg ár. Instagram

Veðurblíðan um Verslunarmannahelgina var sannarlega áberandi á samfélagsmiðlum og stjörnur landsins ferðuðust landshorna á milli fyrir stærstu djammhelgi ársins. Minna var um ferðalög erlendis en förðunarfræðingurinn Heiðdís Rós er meira að segja komin til Íslands eftir fjölda ára fjarveru.

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Heiðdís í faðmi fjölskyldunnar

Heiðdís Rós, jafnan þekkt sem Hrós MakeUp, er komin til Íslands í fyrsta skipti í fjöldamörg ár. Hún hefur búið í Bandaríkjunum í yfir áratug, þar á meðal í Los Angeles og Miami, og haldið uppi líflegum samfélagsmiðlum. 

Hún segir stórkostlega upplifun að hitta litlar frænkur sínar og frænda í fyrsta sinn og skellti sér meðal annars í fjölskylduferð til Hafnar í Hornafirði. 

Lífsreglur Röggu Theó

Fyrirsætan og viðskiptafræðingurinn Ragnheiður Theódórsdóttir nýtur lífsins í botn og skellti sér meðal annars á tónleika erlendis í sumar með vinkonu sinni Camillu Rut. Hún deildi skvísumynd af þeim stöllum ásamt nokkrum „mega þemum“ eða major themes fyrir lífið. 

Gusuhelgin mikla

Og áhrifavaldurinn og gusumeistarinn Camilla Rut átti síðan rosalega góða gusuhelgi yfir Versló. 

Vann í pabbalottó-inu

Fyrrum ráðherran Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sendi föður sínum Sigurbirni Magnússyni hæstaréttarlögmanni einlæga afmæliskveðju á Instagram þar sem hún skrifar meðal annars að hann sé hennar besti vinur og stuðningsmaður.

Daman í rauðu

Förðunarsnillingurinn og TikTok stjarnan Embla Wiigum nýtur lífsins í Mallorca í rauðum skvísukjól.

Þórdís Elva og Jann Arden bíða eftir brúðkaupi

Kanadíska söngkonan Jann Arden og baráttukonan og rithöfundurinn Þórdís Elva Þorvaldsdóttir eru ástfangnar upp fyrir haus og spenntar að gifta sig síðar í sumar. Jann sendi Þórdísi fallega kveðju í tilefni af 46 ára afmæli hennar og segir stórar og spennandi vikur framundan.

Lin Wei í Atlanta

Fiðluleikarinn Lin Wei, móðir ofurtvíburanna Laufeyjar og Júníu, fór á ógleymanlegar hátíðir í júlí mánuði og hitti marga góða vini. Lin Wei spilar með Sinfóníuhljómsveit Íslands og hefur sömuleiðis spilað víða um heim.

 Bríet með bolla

Tónlistarkonan Bríet fékk sér kaffisopa fyrir viðburðaríka Verslunarmannahelgi þar sem hún tróð meðal annars upp á Akureyri.

Hleypur enn upp Esjuna

Ofurhlauparinn Mari Jarsk er sannarlega óstöðvandi. Hún er komin tæpa 41 viku og heldur áfram sínum Esjuferðum. 

Glæsipar í Frakklandi

Tískuparið Marteinn Högni og Melkorka Pitt voru stórglæsileg að vanda í brúðkaupi hjá góðum vinum í Frakklandi.

Þau Sædís Lea og Henrik giftu sig úti og ræddu við blaðamann um brúðkaupið á dögunum. 

Nýjar fyrirsætumyndir

Fyrirsætan Helen Óttarsdóttir uppfærði módelmöppuna sína á dögunum og birti sannkallaðar skvísumyndir á samfélagsmiðlum.

Elegant herramenn á Ítalíu

Athafnamaðurinn Sindri Jensson og lögmaðurinn Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson áttu góðar stundir í Napólí á Ítalíu á dögunum.

Stjörnur í Vestmannaeyjum

Ótal margir lögðu leið sína til Vestmannaeyja um helgina, sérstaklega á sunnudeginum, og auðvitað voru margar af heitustu stjörnum landsins á svæðinu. 

Þar á meðal voru Jón Jónsson tónlistarmaður sem kom fram á stóra sviðinu en náði líka að njóta í brekkunni með eiginkonu sinni Hafdísi Björk Jónsdóttur tannlækni. 

Tónlistarkonan Tatjana Dís nennti ekki að vera í þröngum buxum í eyjum en hún kom meðal annars fram á Nova-hátíðinni og á stóra sviðinu með rapparanum Birni.

Patrekur Jaime skemmti sér vel á eyjunni grænu en þarf aðeins að fá að hlaða batteríin eftir helgina.

Guðrún Svava, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, var að sjálfsögðu með Patreki en þau halda saman uppi útvarpsþætti á FM957 og tóku upp þátt í eyjum. Hún segir þetta hafa verið bestu helgi lífs hennar.

Innipúkar

Rapparinn Jóhann Kristófer Stefánsson tróð upp á Innipúkanum í Austurbæ og fékk meðal annars rísandi stjörnurnar Unni Borg og Unga Orra með sér á svið.

Stjörnulífið Íslendingar erlendis Þjóðhátíð í Eyjum Verslunarmannahelgin


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