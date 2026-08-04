Heimir Hannesson er látinn Jón Þór Stefánsson skrifar 4. ágúst 2026 10:44 Heimir Hannesson kom víða við á löngum ferli. Aðsend Heimir Hannesson, lögfræðingur, fyrrverandi formaður Ferðamálaráðs Íslands og stofnandi Iceland Review, er látinn, níræður að aldri. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold í Garðabæ 30. júlí síðastliðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fjölskyldu hans. Heimir fæddist 10. júlí 1936 á Akureyri, sonur hjónanna Hannesar J. Magnússonar, skólastjóra og rithöfundar, og Sólveigar Einarsdóttur húsfreyju. Heimir lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1955 og prófi frá lagadeild HÍ sem héraðsdómslögmaður 1963. Samhliða laganámi var Heimir blaðamaður á Tímanum og umsjónarmaður vinsælla útvarpsþátta um íslensk og erlend málefni. Heimir var virkur í stjórnmálum á yngri árum og varaþingmaður Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi 1971-1978. Hann sat nokkur þing sem varamaður. Heimir var alla tíð stuðningsmaður samstarfs vestrænna lýðræðisríkja og aðildar Íslands að Atlantshafsbandalaginu. Hann var meðal stofnenda Varðbergs, félags ungra áhugamanna um vestræna samvinnu 1961 og síðar formaður félagsins. Hann tók virkan þátt í starfsemi Atlantic Treaty Association, samtökum áhugafólks um málefni Atlantshafsbandalagsins í einstökum aðildarríkjum. Árið 1963 stofnaði hann, ásamt Haraldi J. Hamar, tímaritið Iceland Review, í þeim tilgangi að miðla upplýsingum á ensku um íslensk málefni með áherslu á stjórnmál, menningararf og ferðaþjónustu. Tímaritið var prentað í lit og þótti metnaðarfullt. Góðar viðtökur í Evrópu og Norður-Ameríku skiptu verulegu máli fyrir markaðsstarf útflutningsfyrirtækja og flugfélög. Tímaritið hlaut skjótt lof fyrir framúrskarandi hönnun, segir í tilkynningunni. Fram kemur að Heimir hafi leikið mikilvægt hlutverk á bak við tjöldin í aðdraganda samningaviðræðna Íslendinga og Breta um lausn landhelgisdeilna árin 1972 og 1976. Þá segir að þeirri lítt þekktu en merku sögu verði gerð góð skil í væntanlegri bók Guðna Th. Jóhannessonar sagnfræðings og fyrrverandi forseta lýðveldisins um sögu landhelgisdeilna 1971-1974. Fyrri eiginkona Heimis var Birna Björnsdóttir, f. 2. febrúar 1936, d. 15. júní 1985. Þau áttu saman þrjú börn, Hannes, f. 25. mars 1960, Sigríði, f. 29. mars 1963 og Magnús, f. 25. ágúst 1964. Barnabörn þeirra eru tíu og barnabarnabörnin þrettán. Síðari eiginkona hans var Oddný Björgvinsdóttir. Þau skildu. Andlát Mest lesið Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Erlent Enn eitt innbrotið í miðbænum Innlent Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Innlent Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Erlent Fleiri fréttir Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sjá meira