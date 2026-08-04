Innlent

Breytir ekki veður­spám til að þóknast hátíðahöldurum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Siggi stormur fór yfir verslunarmannahelgarveðrið.
Siggi stormur fór yfir verslunarmannahelgarveðrið. Vísir/Vilhelm

Siggi stormur veðurfræðingur segist ekki vera að hugsa út í tekjur útihátíða þegar hann spáir fyrir um veðrið fyrir stærstu ferðahelgar ársins. Veðurspá hans fyrir verslunarhelgina féll í grýttan jarðveg hjá skipuleggjendum útihátíða á Norðurlandi en Siggi segir spána sína hafa staðist í öllum meginatriðum.

„Auðvitað þegar maður leggur upp í það að búa til veðurspá þá getur maður ómögulega verið að hugsa um einhverja peninga norður í landi eða einhverjar hátíðir hér og þar. Maður fer ekki að sveigja veðurspár til þess að þóknast eða reyna að gera þær eitthvað betri fyrir þann sem er að reka einhverja hátíð,“ segir Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur sem er landsmönnum kunnur sem Siggi Stormur.

Siggi spáði fyrir um veðrið um verslunarmannahelgina þar sem hann sagði ljóst að sólin myndi leika við landsmenn á sunnan- og vestanverðu landinu á meðan væri rigning í kortunum annars staðar. Spáin lagðist illa í skipuleggjendur útihátíða á Norðurlandi sem sögðu ótímabærar veðurspár hafa mikil áhrif á tekjur hátíðanna.

Siggi var til tals um spána í Bítinu á Bylgjunni þar sem hann sagðist fara eftir vísindunum.

„Það verð ég að gera, annars er ég ótrúverðugur og það gæti komið manni í koll ef maður fer að hnika til spám, það kemur ekki til greina eins og í þessi tilviki sem þarna er um að ræða þá verð ég nú að segja að mánudagsspáin hljóðaði upp á að hann færi í norðanátt, það yrði úrkoma og svalt fyrir norðan.“

Hann segist aldrei hafa nefnt Akureyri til að mynda heldur talað um Norðausturland í heild sinni. Þegar gerðar eru slíkar langtímaveðurspár sé litið til stórra svæða og dregnar eins konar meginlínur um hvernig veðrið verði líklegast.

„Spáin stóðst í öllum meginatriðum,“ segir Siggi.

„Þannig að fólk geti svona áttað sig á því hvert það gæti farið. En á hinn bóginn held ég að allir Íslendingar viti það, eða þeir sem eitthvað spá í spilin, að þeir náttúrulega fylgja síðan spánum eftir því sem nær dregur.“

Hann líti til að mynda til veðurspáa bandarísku veðurstofnunarinnar og Evrópsku reiknimiðstöðvarinnar.

„Það lá fyrir í þessum stóru kerfum að þarna yrði úrkomusvæði yfir. Ef þið hafið fylgst með veðurfréttum á Rúv þá var þetta nokkuð myndarlegt úrkomusvæði sem átti að ganga inn í Norðausturlandið. Það var hins vegar ekki alveg eins nákvæmt þar, eins og ég orðaði það, ég talaði þó um Norðausturland en það náði þarna inn á meginhluta Norðausturlands,“ segir hann.

„Við getum farið í svona eltingarleiki en þegar fólk er að reyna að byrja móta sér skoðanir á því hvert það ætlar þá vill það fá veðurspá.“

Veður Bylgjan Bítið

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