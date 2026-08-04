Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. ágúst 2026 10:37 Siggi stormur fór yfir verslunarmannahelgarveðrið. Vísir/Vilhelm Siggi stormur veðurfræðingur segist ekki vera að hugsa út í tekjur útihátíða þegar hann spáir fyrir um veðrið fyrir stærstu ferðahelgar ársins. Veðurspá hans fyrir verslunarhelgina féll í grýttan jarðveg hjá skipuleggjendum útihátíða á Norðurlandi en Siggi segir spána sína hafa staðist í öllum meginatriðum. „Auðvitað þegar maður leggur upp í það að búa til veðurspá þá getur maður ómögulega verið að hugsa um einhverja peninga norður í landi eða einhverjar hátíðir hér og þar. Maður fer ekki að sveigja veðurspár til þess að þóknast eða reyna að gera þær eitthvað betri fyrir þann sem er að reka einhverja hátíð,“ segir Sigurður Þ. Ragnarsson veðurfræðingur sem er landsmönnum kunnur sem Siggi Stormur. Siggi spáði fyrir um veðrið um verslunarmannahelgina þar sem hann sagði ljóst að sólin myndi leika við landsmenn á sunnan- og vestanverðu landinu á meðan væri rigning í kortunum annars staðar. Spáin lagðist illa í skipuleggjendur útihátíða á Norðurlandi sem sögðu ótímabærar veðurspár hafa mikil áhrif á tekjur hátíðanna. Siggi var til tals um spána í Bítinu á Bylgjunni þar sem hann sagðist fara eftir vísindunum. „Það verð ég að gera, annars er ég ótrúverðugur og það gæti komið manni í koll ef maður fer að hnika til spám, það kemur ekki til greina eins og í þessi tilviki sem þarna er um að ræða þá verð ég nú að segja að mánudagsspáin hljóðaði upp á að hann færi í norðanátt, það yrði úrkoma og svalt fyrir norðan.“ Hann segist aldrei hafa nefnt Akureyri til að mynda heldur talað um Norðausturland í heild sinni. Þegar gerðar eru slíkar langtímaveðurspár sé litið til stórra svæða og dregnar eins konar meginlínur um hvernig veðrið verði líklegast. „Spáin stóðst í öllum meginatriðum,“ segir Siggi. „Þannig að fólk geti svona áttað sig á því hvert það gæti farið. En á hinn bóginn held ég að allir Íslendingar viti það, eða þeir sem eitthvað spá í spilin, að þeir náttúrulega fylgja síðan spánum eftir því sem nær dregur.“ Hann líti til að mynda til veðurspáa bandarísku veðurstofnunarinnar og Evrópsku reiknimiðstöðvarinnar. „Það lá fyrir í þessum stóru kerfum að þarna yrði úrkomusvæði yfir. Ef þið hafið fylgst með veðurfréttum á Rúv þá var þetta nokkuð myndarlegt úrkomusvæði sem átti að ganga inn í Norðausturlandið. Það var hins vegar ekki alveg eins nákvæmt þar, eins og ég orðaði það, ég talaði þó um Norðausturland en það náði þarna inn á meginhluta Norðausturlands,“ segir hann. „Við getum farið í svona eltingarleiki en þegar fólk er að reyna að byrja móta sér skoðanir á því hvert það ætlar þá vill það fá veðurspá.“ Veður Bylgjan Bítið Mest lesið Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Lýsa yfir neyðarástandi í Washington vegna gróðurelda Erlent Enn eitt innbrotið í miðbænum Innlent Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Innlent Von der Leyen kallar eftir átaki um öruggari landamæri Erlent Fleiri fréttir Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Maður á sjötugsaldri kýldi konu til blóðs í miðbænum Þrír handteknir eftir átök í heimahúsi Sexan millilendir aftur í Reykjavík Siggi stormur sár en dregur ekki í land Sjá meira