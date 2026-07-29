Lífið

Kavinsky fannst látinn á heimili sínu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kavinsky var stór í frönsku hústónlistarsenunni.
Kavinsky var stór í frönsku hústónlistarsenunni. EPA

Franski plötusnúðurinn og elektrópopparinn Kavinsky, sem er þekktastur fyrir slagarann „Nightcall“ og spilaði á lokahátíð Ólympíuleikanna í París 2024, er látinn, fimmtíu ára að aldri. 

Fréttamiðillinn France 24 greinir frá því að Kavinsky, sem hét réttu nafni Vincent Belorgey, hafi fundist látinn á heimili sínu í París á þriðjudagskvöld.

Embætti saksóknara í Parísarborg segir að rannsókn sé hafin á dánarorsök og kringumstæðum andlátsins en ekkert bendi til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti.

Langþekktastur fyrir „Nightcall“

Vincent Belorgey fæddist í París 31. júlí 1975 og var lykilpersóna í frönsku teknó- og hústónlistarsenunni ásamt þekktari nöfnum á borð við Daft Punk og Martin Solveig. 

Kavinsky öðlaðist heimsfrægð með laginu „Nightcall“ þegar danski leikstjórinn Nicolas Winding Refn notaði það í opnunaratriði Hollywood-myndarinnar Drive (2011) með Ryan Gosling, Carey Mulligan og Ron Perlman í aðalhlutverkum. Lagið hafði komið út ári fyrr og var pródúserað af Kavinsky og Guy-Manuel de Homem-Chriso, annars helmings Daft Punk.

Kavinsky gaf út tvær breiðskífur á ferlinum, OutRun árið 2013 og Reborn árið 2022, og fjölda smáskífa. Hann var einnig viðriðinn franska kvikmyndagerð og lék meðal annars í myndunum Nonfilm (2001) og Steak (2007) eftir franska leikstjórann Quentin Dupieux.

Eftir útgáfu fyrri plötu sinnar tók Kavinsky sér sjö ára pásu frá tónlist en sneri aftur 2021 og á síðustu árum kom hann meðal annars fram á lokahátíð Ólympíuleikanna í París árið 2024.

Andlát Tónlist Frakkland


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