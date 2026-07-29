Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. júlí 2026 10:35 Kavinsky var stór í frönsku hústónlistarsenunni. EPA Franski plötusnúðurinn og elektrópopparinn Kavinsky, sem er þekktastur fyrir slagarann „Nightcall“ og spilaði á lokahátíð Ólympíuleikanna í París 2024, er látinn, fimmtíu ára að aldri. Fréttamiðillinn France 24 greinir frá því að Kavinsky, sem hét réttu nafni Vincent Belorgey, hafi fundist látinn á heimili sínu í París á þriðjudagskvöld. Embætti saksóknara í Parísarborg segir að rannsókn sé hafin á dánarorsök og kringumstæðum andlátsins en ekkert bendi til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti. Langþekktastur fyrir „Nightcall“ Vincent Belorgey fæddist í París 31. júlí 1975 og var lykilpersóna í frönsku teknó- og hústónlistarsenunni ásamt þekktari nöfnum á borð við Daft Punk og Martin Solveig. Kavinsky öðlaðist heimsfrægð með laginu „Nightcall“ þegar danski leikstjórinn Nicolas Winding Refn notaði það í opnunaratriði Hollywood-myndarinnar Drive (2011) með Ryan Gosling, Carey Mulligan og Ron Perlman í aðalhlutverkum. Lagið hafði komið út ári fyrr og var pródúserað af Kavinsky og Guy-Manuel de Homem-Chriso, annars helmings Daft Punk. Kavinsky gaf út tvær breiðskífur á ferlinum, OutRun árið 2013 og Reborn árið 2022, og fjölda smáskífa. Hann var einnig viðriðinn franska kvikmyndagerð og lék meðal annars í myndunum Nonfilm (2001) og Steak (2007) eftir franska leikstjórann Quentin Dupieux. Eftir útgáfu fyrri plötu sinnar tók Kavinsky sér sjö ára pásu frá tónlist en sneri aftur 2021 og á síðustu árum kom hann meðal annars fram á lokahátíð Ólympíuleikanna í París árið 2024. Andlát Tónlist Frakkland Mest lesið Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Lífið Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Lífið „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Tónlist Gurrý komin aftur á markaðinn Lífið Eftirlætis myndir Laufeyjar: „Mig dreymir um þetta augnablik“ Bíó og sjónvarp Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Lífið Fleiri fréttir Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Fréttatía vikunnar: Infantino, hvítt efni og svikahrina Sjá meira