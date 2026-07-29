Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. júlí 2026 11:54 Glen Hansard lést í mótorhjólaslysi í Dublin. EPA Írski tónlistarmaðurinn Glen Hansard er látinn, 56 ára að aldri, eftir mótorhjólaslys. Hansard var söngvari The Frames og annar helmingur tvíeykisins The Swell Season með hinni tékknesk-íslensku Markétu Irglová en þau léku saman í kvikmyndinni Once og unnu til Óskarsverðlauna fyrir besta frumsamda lag úr henni. Fjölmiðlar á Írlandi og Bretlandseyjum greina frá andláti hans. Hansard lenti í mótorhjólaslysi um hálf fimm í morgunsárið í Dyflinni í morgun og var úrskurðaður látinn í kjölfarið. Umboðsmennskufyrirtæki Hansard, ATC Management, hefur síðan staðfest tíðindin. „Fjölskylda Glens er miður sín og harmi lostin yfir þessum hræðilega missi og óskar ef næði á þessum gríðarlega erfiða tíma,“ sagði í yfirlýsingu frá fjölskyldu Hansard. Rokkari, leikari og þjóðlagamaður Hansard fæddist í Ballymun-hverfi í Dyflinni árið 1970 og hætti í skóla þegar hann var táningur til að spila tónlist á götum höfuðborgarinnar. Hann stofnaði rokksveitina The Frames árið 1990 ásamt fimm öðrum en hann vakti fyrst athygli þegar hann lék gítarleikarann Outspan Foster í írsku kvikmyndinni The Commitments (1991). Hansard átti farsælan tónlistarferil.EPA The Frames gáfu út átta plötur yfir 25 ára tímabil og nutu töluverðra vinsælda, sérstaklega á Írlandi en einnig víðar um heim. Hansard kom til að mynda til Íslands og tróð upp á Bræðslunni árið 2011. Hansard stofnaði þjóðlagatvíeykið The Swell Season með tékknesku söngkonunni og píanóleikaranum Markétu Irglová (sem flutti síðar til Íslands) árið 2006. Þau gáfu út þrjár plötur saman en eru hvað þekktust fyrir að leika í kvikmyndinni Once (2007) í leikstjórn John Carney. Markéta og Glen léku þar þjóðlagatvíeyki, ekki ósvipað þeim sjálfum, og sömdu alla tónlist myndarinnar. Tvíeykið vann til Óskarsverðlauna fyrir besta frumsamda lag fyrir lagið „Falling Away“ úr myndinni. Hansard átti einnig farsælan sólóferil, gaf út fimm breiðskífur og þó nokkrar stuttskífur, og var virkur í senunni þar til hann lést. Árið 2020 giftist Hansard eiginkonu sinni Maire Saaritsa og árið 2022 eignuðust þau soninn Christy. Andlát Írland Tónlist Tengdar fréttir Óskarshafi á Bræðslunni Írski Óskarsverðlaunahafinn Glen Hansard, Hjálmar, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinnar, Vax og trúbadorinn Svavar Knútur koma fram á tónlistarhátíðinni Bræðslunni í Borgarfirði eystri helgina 22. til 24. júlí. Hansard er meðlimur hljómsveitarinnar The Frames og The Swell Season og lék einnig í kvikmyndinni The Commitments. Hann vann Óskarinn árið 2007 fyrir lagið Falling Slowly úr myndinni Once. Að jafnaði hafa rúmlega 1.000 manns sótt Borgarfjörð eystri heim Bræðsluhelgina sem er ágætis viðbót við íbúafjöldann sem telur um 120 manns. Forsala á Bræðsluna hefst 19. maí á Midi.is. 8. maí 2011 11:00 Mest lesið Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Lífið Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Lífið Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Lífið Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Lífið Patrik hættur að gigga: „Mér líður eins og apa í búri“ Tónlist Skímó á skikkanlegum tíma fyrir ömmur og afa Tónlist Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Lífið „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Lífið Gurrý komin aftur á markaðinn Lífið Eftirlætis myndir Laufeyjar: „Mig dreymir um þetta augnablik“ Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys Kavinsky fannst látinn á heimili sínu Fjórar konur ásaka Leto um refsiverða háttsemi í nýrri heimildarmynd Vann með fimm poppstjörnum á einni viku Sjóðheitur Patrekur Jaime með stórstjörnuteiti Tilraunakennd tískusýning í bílakjallara Safna fjármagni með múrmeldýrum á OnlyFans Gurrý komin aftur á markaðinn Förðunardrottning selur á Framnesvegi „Heimurinn er betur staddur með Höllu sem forseta“ Tíu ár frá greiningunni: „Ég var alltaf ákveðin í að sigrast á meininu“ „Hélt ég myndi aldrei upplifa ást sem þessa“ Bogi Ágústsson á fjölunum sem Sigurjón digri Guðný Ljósbrá og Katrín Björk eignuðust dreng Þýðandi Ódysseifskviðu segir að Nolan eigi að skammast sín Carly Simons lærir að lifa með Parkinson Daði og Árný eiga von á sínu þriðja barni Japanskir sjóliðar troða upp fyrir utan Hörpu Edda Falak og Kristján Helgi selja íbúð í 101 Seyfried syrgir Finn sinn Elegans í hæstu hæðum í fimmtugsafmæli ársins Stjörnulífið: „Heppnasta stelpa allra tíma“ Fundu hvor aðra á ný eftir erfiða reynslu Emma Roberts gengin í það heilaga „Maður getur ekki falið sig á sama hátt þegar allt hárið er farið“ Krakkatía vikunnar: Rottur, froða og þyrnihrós Einar Örn og Birna selja einbýlishúsið Ekki ósanngjarnt gagnvart sjálfri sér heldur börnunum Vilja láta svipta ekkju leikarans yfirráðum yfir dánarbúinu Gagnrýni á John Snorra ómálefnaleg og slitin úr öllu samhengi Sjá meira