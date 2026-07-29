Lífið

Glen Hansard látinn eftir mótorhjólaslys

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Glen Hansard lést í mótorhjólaslysi í Dublin.
Glen Hansard lést í mótorhjólaslysi í Dublin. EPA

Írski tónlistarmaðurinn Glen Hansard er látinn, 56 ára að aldri, eftir mótorhjólaslys. Hansard var söngvari The Frames og annar helmingur tvíeykisins The Swell Season með hinni tékknesk-íslensku Markétu Irglová en þau léku saman í kvikmyndinni Once og unnu til Óskarsverðlauna fyrir besta frumsamda lag úr henni.

Fjölmiðlar á Írlandi og Bretlandseyjum greina frá andláti hans. 

Hansard lenti í mótorhjólaslysi um hálf fimm í morgunsárið í Dyflinni í morgun og var úrskurðaður látinn í kjölfarið. Umboðsmennskufyrirtæki Hansard, ATC Management, hefur síðan staðfest tíðindin.

„Fjölskylda Glens er miður sín og harmi lostin yfir þessum hræðilega missi og óskar ef næði á þessum gríðarlega erfiða tíma,“ sagði í yfirlýsingu frá fjölskyldu Hansard.

Rokkari, leikari og þjóðlagamaður

Hansard fæddist í Ballymun-hverfi í Dyflinni árið 1970 og hætti í skóla þegar hann var táningur til að spila tónlist á götum höfuðborgarinnar. 

Hann stofnaði rokksveitina The Frames árið 1990 ásamt fimm öðrum en hann vakti fyrst athygli þegar hann lék gítarleikarann Outspan Foster í írsku kvikmyndinni The Commitments (1991).

Hansard átti farsælan tónlistarferil.EPA

The Frames gáfu út átta plötur yfir 25 ára tímabil og nutu töluverðra vinsælda, sérstaklega á Írlandi en einnig víðar um heim. Hansard kom til að mynda til Íslands og tróð upp á Bræðslunni árið 2011.

Hansard stofnaði þjóðlagatvíeykið The Swell Season með tékknesku söngkonunni og píanóleikaranum Markétu Irglová (sem flutti síðar til Íslands) árið 2006. Þau gáfu út þrjár plötur saman en eru hvað þekktust fyrir að leika í kvikmyndinni Once (2007) í leikstjórn John Carney. 

Markéta og Glen léku þar þjóðlagatvíeyki, ekki ósvipað þeim sjálfum, og sömdu alla tónlist myndarinnar. Tvíeykið vann til Óskarsverðlauna fyrir besta frumsamda lag fyrir lagið „Falling Away“ úr myndinni.

Hansard átti einnig farsælan sólóferil, gaf út fimm breiðskífur og þó nokkrar stuttskífur, og var virkur í senunni þar til hann lést. Árið 2020 giftist Hansard eiginkonu sinni Maire Saaritsa og árið 2022 eignuðust þau soninn Christy.

Andlát Írland Tónlist

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Írski Óskarsverðlaunahafinn Glen Hansard, Hjálmar, Jónas Sigurðsson og Ritvélar framtíðarinnar, Vax og trúbadorinn Svavar Knútur koma fram á tónlistarhátíðinni Bræðslunni í Borgarfirði eystri helgina 22. til 24. júlí. Hansard er meðlimur hljómsveitarinnar The Frames og The Swell Season og lék einnig í kvikmyndinni The Commitments. Hann vann Óskarinn árið 2007 fyrir lagið Falling Slowly úr myndinni Once. Að jafnaði hafa rúmlega 1.000 manns sótt Borgarfjörð eystri heim Bræðsluhelgina sem er ágætis viðbót við íbúafjöldann sem telur um 120 manns. Forsala á Bræðsluna hefst 19. maí á Midi.is.



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