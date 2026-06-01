Strand Larsen skoraði tvö þegar Norðmenn unnu Svía þægilega Stefán Árni Pálsson skrifar 1. júní 2026 19:24 Jorgen Strand Larsen fagnar hér marki í kvöld. Vísir/getty/Mateusz Slodkowski Noregur virðist vera að toppa á réttum tíma fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu eftir sannfærandi 3-1 sigur gegn Svíþjóð í vináttulandsleik þjóðanna á Ullevaal-vellinum í Ósló í kvöld. Heimamenn voru mun sterkari í fyrri hálfleik og lögðu grunninn að sigrinum snemma leiks. Jørgen Strand Larsen kom Norðmönnum yfir á 9. mínútu þegar hann skallaði fyrirgjöf frá Julian Ryerson í netið. Antonio Nusa tvöfaldaði forystuna á 18. mínútu eftir undirbúning frá Sander Berge áður en Strand Larsen skoraði sitt annað mark og þriðja mark Noregs á 37. mínútu. Allt í einu var staðan 3-0. Svíar gerðu sjö breytingar í hálfleik. Alexander Isak minnkaði muninn á 76. mínútu þegar hann skoraði eina mark sænska liðsins, en nær komust gestirnir ekki. Athygli vakti að Erling Haaland var ekki í byrjunarliði Norðmanna og kom ekki við sögu í leiknum. Svíþjóð verður í F-riðli á HM ásamt Hollandi, Japan og Túnis. Noregur er í I-riðli með Frakklandi, Senegal og Írak á mótinu.