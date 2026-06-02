Freyr Alexandersson var látinn taka pokann sinn í gær sem þjálfari norska úrvalsdeildarfélagsins Brann. Hann sendi borgarbúum og stuðningsmönnum Brann hjartnæma kveðju á samfélagmiðlum.
„Bergen-borg og Brann-stuðningsmenn. Takk fyrir ástina, stuðninginn á vellinum og utan hans. Þið eruð einstök,“ skrifaði Freyr á norsku.
„Ég mun ekki fá tækifæri til að koma með gullið heim en ég mun ævinlega vera stoltur af því að hafa fengið tækifæri til að vera hluti af liðinu og borginni,“ skrifaði Freyr.
„Þessi Evrópukvöld heima og að heiman. Dagurinn sem við áttum í Ósló skapaði stemningu og upplifun sem seint verður endurtekin í bikarúrslitaleik í Noregi. Fyrir það verð ég ævinlega þakklátur,“ skrifaði Freyr.
„Óska ykkur öllum alls hins besta. Hlakka til þess dags sem gullið kemur heim. Takk fyrir mig. Áfram Brann,“ skrifaði Freyr að lokum.
Undir hans stjórn komst Brann í fyrsta sinn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar og liðið tapaði í vítaspyrnukeppni í bikarúrslitaleiknum á móti Meistaradeildarliði Bodö/Glimt.
Vandamálið var slakt gengi í deildinni heima fyrir þar sem Brann er aðeins í ellefta sæti eftir tólf leiki með þrjú fleiri töp (7) en sigra (4). Liðið hafði tapað þremur deildarleikjum í röð
Brann hefur ekki orðið norskur meistari í nítján ár eða síðan árið 2007. Síðan hefur liðið þrisvar orðið í öðru sæti.