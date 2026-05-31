Varði ekki eitt einasta skot en vann titilinn

Rússneski markvörðurinn Matvey Safonov varð Evrópumeistari með PSG í gærkvöld en það er kannski ekki hægt að segja að hann hafi átt mikinn þátt í sigrinum gegn Arsenal í úrslitaleiknum.
Safonov var eini leikmaðurinn í byrjunarliði PSG í gær sem ekki var í byrjunarliðinu fyrir ári síðan þegar liðið vann Inter 5-0 og varð Evrópumeistari í fyrsta sinn. Hann fylgdist þá með af varamannabekknum á meðan að Gianluigi Donnarumma hélt marki PSG hreinu. Í gærkvöld spilaði Safonov og varð meistari en varði þó ekki eitt einasta skot, í 120 mínútur og vítaspyrnukeppni.
Kai Havertz kom Arsenal yfir með frábæru skoti úr afar þröngu færi snemma leiks. Þrátt fyrir að leikurinn hafi svo verið framlengdur og endað í vítaspyrnukeppni þá var þetta eina skiptið þar sem Safonov hefði mögulega getað varið skot.
Fleiri skottilraunir Arsenal fóru nefnilega ekki á markrammann. Bæði víti liðsins sem fóru forgörðum í vítaspyrnukeppninni fóru ekki á markið. Eberechi Eze skaut framhjá og miðvörðurinn Gabriel skaut svo yfir úr lokaspyrnunni en hefði þurft að skora til að knýja fram bráðabana.
David Raya hafði aðeins meira að gera í marki Arsenal en hann varði tvö skot í venjulegum leiktíma og eitt í framlengingunni, áður en hann varði svo eina af spyrnum PSG-manna í vítaspyrnukeppninni, auk þess að hafa gert vel í að verjast föstum fyrirgjöfum PSG, en það dugði ekki til. Eina markið sem Raya fékk á sig í venjulegum leiktíma kom af vítapunktinum, þegar Ousmane Dembélé jafnaði metin á 65. mínútu.
Lögreglan í París handtók um 280 manns í gærkvöldi í átökum í París eftir sigur PSG gegn Arsenal í Meistaradeildinni. Um tuttugu þúsund manns söfnuðust saman á Champs-Elysées.
Mikel Arteta segist hafa verið meðvitaður um að ef úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni í kvöld, í úrslitaleik PSG og Arsenal í Meistaradeild Evrópu, þá yrðu helstu vítaskyttur Arsenal farnar af velli.
Franska stórveldið PSG varð í kvöld Evrópumeistari annað árið í röð með sigri á Arsenal í úrslitaleik í Búdapest. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni þar sem miðvörðurinn Gabriel skaut yfir úr fimmtu spyrnu Arsenal-manna.