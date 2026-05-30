Sjáðu vítakeppnina og mörkin í sigri PSG Sindri Sverrisson skrifar 30. maí 2026 20:34 Luis Enrique hefur nú stýrt PSG til sigurs í Meistaradeild Evrópu tvö ár í röð. Getty/Rico Brouwer PSG varð Evrópumeistari annað árið í röð í kvöld en tæpara gat það vart staðið. Úrslitin réðust í fimmtu umferð vítaspyrnukeppni og má sjá hana og mörkin úr venjulegum leiktíma á Vísi. Í vítaspyrnukeppninni fóru spyrnur Eberechi Eze og Gabriels framhjá markinu en Nuno Mendes var sá eini sem klikkaði á spyrnu fyrir PSG, þegar David Raya varði frá honum. Vítaspyrnukeppnina má sjá hér að neðan. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu. Kai Havertz kom Arsenal yfir snemma leiks úr afar þröngu færi eftir að hafa sloppið fram völlinn þegar spyrna Marquinhos fór í Leandro Trossard. Öll mörk PSG í kvöld komu af vítapunktinum því liðið jafnaði metin á 64. mínútu þegar Ousmane Dembélé skoraði úr víti sem Khvicha Kvaratskhelia fékk þegar Cristhian Mosquera braut á honum. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Tengdar fréttir PSG - Arsenal 1-1 (4-3) | Vörðu titilinn í vítakeppni Franska stórveldið PSG varð í kvöld Evrópumeistari annað árið í röð með sigri á Arsenal í úrslitaleik í Búdapest. Úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni þar sem miðvörðurinn Gabriel skaut yfir úr fimmtu spyrnu Arsenal-manna. 30. maí 2026 14:32