Erlent

Full­komin lending eftir sögu­lega ferð

Freyja Þórisdóttir skrifar
Geimfaranum Reid Wiseman, leiðangursstjóra Artemis II, hjálpað af flugþilfarinu eftir komuna um borð í USS John P. Murtha. AP

Geimfarar Artemis II eru komnir heilir á húfi aftur til jarðar eftir „fullkomna lendingu“ og hafa þar með lokið sinni sögulegu 10 daga geimferð. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jermey Hansen lögðu af stað þann 1. apríl út í geim og er þetta í fyrsta skipti frá árinu 1972 sem menn eru sendir til tunglsins.

Áhöfnin lenti í Kyrrahafinu rétt sjö mínútur yfir átta í gærkvöldi að staðartíma og þá rétt eftir miðnætti á íslenskum tíma. Leiðangursstjórinn Reid Wiseman staðfesti að áhöfnin væri við góða heilsu. Breski fjölmiðillinn BBC var með lifandi vakt á vef sínum.

„Þetta er upphaf nýs tímabils í könnun mannkyns á geimnum,“ segir í tilkynningu geimferðastofnunarinnar NASA eftir endurkomu áhafnarinnar.

Geimfararnir fjórir séu „glaðir og heilir á húfi“ þrátt fyrir að um sex mínútna rof á sambandi við geimfarið hafi orðið stuttu fyrir lendingu. Það sé hefðbundinn hluti af lendingaráætlun en rofið varð í þann mund sem Orion-geimfarið steyptist niður í átt að lendingarstað sínum á 35-földum hljóðhraða.

Áhafnarmeðlimir voru sóttir úr Orion-geimfari sínu en aðeins 14 mínútum eftir að hafa komið aftur inn í lofthjúp jarðar lenti áhöfn Artemis II í Kyrrahafinu,  undan vesturströnd Bandaríkjanna.AP

Geimfararnir fjórir voru lengst 406.771 kílómeter frá jörðu sem er lengra en nokkur annar maður hefur farið.

Ashley Hansen, önnur tvíburadætra geimfarans Jeremy Hansen, sagði í samtali við BBC að mamma hennar og bróðir hefðu fylgst með lendingunni frá stjórnstöðinni á meðan hún horfði á í Montreal í Kanada með systur sinni.

„Ég ætla bara að gefa honum stærsta faðmlag í heimi. Ég held að við verðum öll bara agndofa yfir því að hann hafi gert þetta,“ segir Ashley.

Geimurinn Bandaríkin Tímamót

Artemis-II er liður í Artemis-áætlun Geimferðastofnunarinnar NASA en tunglskotið er sögulegt að mörgu leyti. Geimfarið Orion fór nýlega af braut sinni í kringum jörðina og í átt að tunglinu en óvænt óhapp, sem þykir þó tiltölulega minniháttar, skeði um borð í gær.

Fjórum geimförum verður á miðvikudaginn skotið af stað til tunglsins. Þar eiga þeir að fara á braut um tunglið og snúa aftur til jarðar á tíu daga tímabili. Þetta verður í fyrsta sinn í marga áratugi, frá tímum Appollo-áætlunarinnar, sem menn verða sendir til tunglsins.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

