Fullkomin lending eftir sögulega ferð Freyja Þórisdóttir skrifar 11. apríl 2026 08:41 Geimfaranum Reid Wiseman, leiðangursstjóra Artemis II, hjálpað af flugþilfarinu eftir komuna um borð í USS John P. Murtha. AP Geimfarar Artemis II eru komnir heilir á húfi aftur til jarðar eftir „fullkomna lendingu“ og hafa þar með lokið sinni sögulegu 10 daga geimferð. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jermey Hansen lögðu af stað þann 1. apríl út í geim og er þetta í fyrsta skipti frá árinu 1972 sem menn eru sendir til tunglsins. Áhöfnin lenti í Kyrrahafinu rétt sjö mínútur yfir átta í gærkvöldi að staðartíma og þá rétt eftir miðnætti á íslenskum tíma. Leiðangursstjórinn Reid Wiseman staðfesti að áhöfnin væri við góða heilsu. Breski fjölmiðillinn BBC var með lifandi vakt á vef sínum. „Þetta er upphaf nýs tímabils í könnun mannkyns á geimnum,“ segir í tilkynningu geimferðastofnunarinnar NASA eftir endurkomu áhafnarinnar. Geimfararnir fjórir séu „glaðir og heilir á húfi“ þrátt fyrir að um sex mínútna rof á sambandi við geimfarið hafi orðið stuttu fyrir lendingu. Það sé hefðbundinn hluti af lendingaráætlun en rofið varð í þann mund sem Orion-geimfarið steyptist niður í átt að lendingarstað sínum á 35-földum hljóðhraða. Áhafnarmeðlimir voru sóttir úr Orion-geimfari sínu en aðeins 14 mínútum eftir að hafa komið aftur inn í lofthjúp jarðar lenti áhöfn Artemis II í Kyrrahafinu, undan vesturströnd Bandaríkjanna.AP Geimfararnir fjórir voru lengst 406.771 kílómeter frá jörðu sem er lengra en nokkur annar maður hefur farið. Ashley Hansen, önnur tvíburadætra geimfarans Jeremy Hansen, sagði í samtali við BBC að mamma hennar og bróðir hefðu fylgst með lendingunni frá stjórnstöðinni á meðan hún horfði á í Montreal í Kanada með systur sinni. „Ég ætla bara að gefa honum stærsta faðmlag í heimi. Ég held að við verðum öll bara agndofa yfir því að hann hafi gert þetta,“ segir Ashley. Geimurinn Bandaríkin Tímamót Tengdar fréttir NASA deilir myndum af jörðinni: „Treystið okkur, þið lítið æðislega vel út“ Geimferðastofnun Bandaríkjanna, betur þekkt sem NASA, hefur deilt myndum af jörðinni sem áhöfn Orion-geimfarsins, sem er nú á leið til tunglsins, tók úr geimfarinu á fimmtudaginn. 4. apríl 2026 08:44 Óhapp um borð sem á sér engin fordæmi Artemis-II er liður í Artemis-áætlun Geimferðastofnunarinnar NASA en tunglskotið er sögulegt að mörgu leyti. Geimfarið Orion fór nýlega af braut sinni í kringum jörðina og í átt að tunglinu en óvænt óhapp, sem þykir þó tiltölulega minniháttar, skeði um borð í gær. 3. apríl 2026 14:49 Íslendingur tók þátt í að gera tunglskotið að veruleika Artemis-áætlun NASA er ætlað að leiða til varanlegrar dvalar manna á tunglinu. Fjölmargar þjóðir koma að verkefninu en í Danmörku starfar Íslendingur sem hefur svo sannarlega lagt hönd á plóg. 2. apríl 2026 15:50 Fyrstu geimfaranir í rúma hálfa öld sendir til tunglsins Fjórum geimförum verður á miðvikudaginn skotið af stað til tunglsins. Þar eiga þeir að fara á braut um tunglið og snúa aftur til jarðar á tíu daga tímabili. Þetta verður í fyrsta sinn í marga áratugi, frá tímum Appollo-áætlunarinnar, sem menn verða sendir til tunglsins. 30. mars 2026 15:50