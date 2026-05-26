Tilkynnti nýjan samning í miðri skrúðgöngu og verður launahæst í heimi Ágúst Orri Arnarson skrifar 26. maí 2026 09:03 Khadija Shaw er ekki á förum frá Manchester City. Lewis Storey/Getty Images Eftir að hafa verið orðuð við brottför til Chelsea tilkynnti markadrottningin Khadija Shaw um nýjan samning sinn við Manchester City í miðri skrúðgöngu liðsins. Hún verður áfram hjá Englandsmeisturunum, sem launahæsta knattspyrnukona heims. Samningur Shaw átti að renna út í sumar og búist var við því að hún yrði ekki áfram. Chelsea var tilbúið að gera hana að launahæstu knattspyrnukonu ensku deildarinnar, með tilboði upp á rúma milljón punda í árslaun. Eftir margra mánaða viðræður tókst Manchester City hins vegar að sannfæra Shaw um að vera áfram hjá félaginu. Líklega hefur launapakkinn, upp á meira en 1,2 milljónir punda á ári, hjálpað eitthvað. „Ég er enn hér, ég er enn hungruð og ég vil hvergi annars staðar vera," sagði Shaw þegar hún tilkynnti samninginn í skrúðgöngu Manchester City í gær. What. A. Moment. pic.twitter.com/daHgFqyYQT— Manchester City Women (@ManCityWomen) May 25, 2026 Samkvæmt Sky Sports verður Shaw launahæsta knattspyrnukona heims og tekur þar með fram úr Catarina Macario, leikmanni San Diego Wave í Bandaríkjunum, sem fær litlu minna en 1,2 milljónir punda árlega. Shaw er vel að þessu komin en hún hefur verið markahæst í ensku deildinni síðustu þrjú ár og hjálpaði City að brjóta loks fimm ára sigurhefð hjá Chelsea.