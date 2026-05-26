Fótbolti

Til­kynnti nýjan samning í miðri skrúð­göngu og verður launahæst í heimi

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Khadija Shaw er ekki á förum frá Manchester City.
Khadija Shaw er ekki á förum frá Manchester City. Lewis Storey/Getty Images

Eftir að hafa verið orðuð við brottför til Chelsea tilkynnti markadrottningin Khadija Shaw um nýjan samning sinn við Manchester City í miðri skrúðgöngu liðsins. Hún verður áfram hjá Englandsmeisturunum, sem launahæsta knattspyrnukona heims.

Samningur Shaw átti að renna út í sumar og búist var við því að hún yrði ekki áfram. Chelsea var tilbúið að gera hana að launahæstu knattspyrnukonu ensku deildarinnar, með tilboði upp á rúma milljón punda í árslaun.

Eftir margra mánaða viðræður tókst Manchester City hins vegar að sannfæra Shaw um að vera áfram hjá félaginu. Líklega hefur launapakkinn, upp á meira en 1,2 milljónir punda á ári, hjálpað eitthvað.

„Ég er enn hér, ég er enn hungruð og ég vil hvergi annars staðar vera,“ sagði Shaw þegar hún tilkynnti samninginn í skrúðgöngu Manchester City í gær.

Samkvæmt Sky Sports verður Shaw launahæsta knattspyrnukona heims og tekur þar með fram úr Catarina Macario, leikmanni San Diego Wave í Bandaríkjunum, sem fær litlu minna en 1,2 milljónir punda árlega.

Shaw er vel að þessu komin en hún hefur verið markahæst í ensku deildinni síðustu þrjú ár og hjálpaði City að brjóta loks fimm ára sigurhefð hjá Chelsea.

Enski boltinn Manchester City

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið