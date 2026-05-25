Danskur skúrkur og Wolfsburg fallið í fyrsta sinn í 30 ár

Paderborn mun leika í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta á næstu leiktíð á kostnað Wolfsburg sem er fallið úr deildinni eftir þriggja áratuga veru. Paderborn vann umspilsleik liðanna 2-1 í kvöld.
Liðin áttust við á heimavelli Paderborn í síðari leik umspilsins en fyrri leiknum í Wolfsburg hafði lokið með markalausu jafntefli. Gestirnir byrjuðu betur þar sem framherjinn ungi Dzenan Pejcinovic veitti Wolfsburg forystuna eftir aðeins þriggja mínútna leik.
Daninn Joakim Mæhle fékk svo að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt þegar aðeins 14 mínútur voru liðnar. Wolfsburg var því manni færra það sem eftir lifði leiks.
Paderborn stýrði leiknum frá A til Ö með ellefu leikmenn gegn tíu og Wolfsburg átti ekki aðra marktilraun sína í leiknum fyrr en undir lokin. Filip Bilbija jafnaði sjö mínútum fyrir leikhlé og Paderborn sótti hart að gestunum allan síðari hálfleikinn án þess að koma inn marki.
Framlengja þurfti leikinn og þar skoraði Laurin Curda sigurmarkið á hundruðustu mínútu. Paderborn mun því spila í þýsku úrvalsdeildinni á næstu leiktíð eftir að hafa lent í þriðja sæti þýsku 2. deildarinnar í vetur. Liðið hefur tvisvar spilað í úrvalsdeildinni en fallið beint niður aftur í bæði skipti, tímabilin 2014-15 og 2019-20.
Wolfsburg, sem er í eigu bílaframleiðandans Volkswagen, fellur hins vegar í næst efstu deild eftir 30 ára veru í þeirri efstu. Liðið komst upp veturinn 1996-97. Liðið varð þýskur meistari tímabilið 2008-09 undir stjórn Felix Magath en þá leiddu Grafite og Edin Dzeko sóknarlínu liðsins og skoruðu samanlagt 54 deildarmörk þá leiktíðina.
Í því liði voru einnig Ítalarnir Andrea Barzagli og Cristian Zaccardo, Diego Benaglio og Zvjezdan Misimovic.
Dzeko komst upp í efstu deild í vetur en hann lék með Schalke sem varð 2. deildarmeistari. Elversberg fer einnig, ásamt Schalke og Paderborn, upp í úrvalsdeildina.