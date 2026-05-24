„Ekki í lífshættu" Agnar Már Másson skrifar 24. maí 2026 17:07 Elín Agnes Kristínardóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri deild. Vísir/Einar Lögreglan segir að maður hafi verið með hugsanleg merki um skotsár og fluttur særður af vettvangi eftir umfangsmikla lögregluaðgerð á Kársnesi. Hann sé ekki í lífshættu. Að sögn sjónarvotta sem Vísir ræddi við fyrr í dag gekk maður vankaður og blóðugur inn í bakaríið Brikk við Hafnarbraut síðdegis í dag með handklæði vafið um særða hönd. Maðurinn hafi sagst hafa verið skotinn í höndina og óskað eftir því að hringt yrði á sjúkrabíl. Í sömu götu stóð yfir umfangsmikil sérsveitaraðgerð, nánar tiltekið við Hafnarbraut 12, sem stendur enn yfir. Svæðið í kringum íbúðablokk þar var girt af. Myndskeið af vettvangi sýna karlmann – á miðjum aldri að því er virðist – leiddan niður stigagang í járnum. Elínar Agnesar Eide Kristínardóttur hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu staðfestir í samtali við Vísi að einn hafi verið handtekinn og annar fluttur á sjúkrahús „hugsanlega með ummerki um skotsár". „Ekki í lífshættu," bætir hún við um hinn særða og segir enn fremur að vettvangur sé nú til rannsóknar. Agnes segir að tilkynningin hafi borist lögreglu upp úr hálf tvö. Enn eigi eftir að ræða við sjónarvotta. Rannsóknin sé á frumstigi. Íbúar á stigaganginum sem aðgerðin snýr að lýsa því einnig að hafa séð blóð á veggjum. Á myndum má sjá að sérsveitarmenn voru þungt vopnaðir.