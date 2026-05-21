Mikil óvissa og engin áhætta tekin með Sveindísi Aron Guðmundsson skrifar 21. maí 2026 20:45 Sveindís Jane Jónsdóttir hefur verið sjóðheit í upphafi tímabils með liði sínu Angel City. Getty/Molly Darlington Landsliðshópur íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta fyrir mikilvægt verkefni í Þjóðadeildinni var opinberaður í dag. Lykilmaður liðsins, Sveindís Jane er í hópnum en óvíst er hvort hún muni geta spilað með liðinu. Ekki verður tekin áhætta með hana. Landsliðshópur Íslands er óbreyttur fyrir komandi verkefni sem inniheldur meðal annars úrslitaleik gegn Úkraínu um þriðja sæti riðilsins sem gæti reynst dýrmætt upp á umspil fyrir HM að gera. En risastórt óvissuský vofir yfir íslenska landsliðinu. Óvíst er um þátttöku Sveindísar Jane Jónsdóttur, lykilleikmanns í liðinu sem er að glíma við meiðsli. Klippa: Óvissa og engin áhætta tekin „Hún vill spila og er klár í það ef það kemur go frá hennar liði og okkur um að það sé skynsamlegt að hún spili. Við erum ekki að fara taka neina áhættu. Við tökum skynsamlega ákvörðun sem er það besta fyrir hana og besta ákvörðunin fyrir hana fer alltaf saman við okkar ákvörðun. Það yrði gífurlegt áfall að geta ekki stólað á Sveindísi í þessum leikjum? „Hún er lykilleikmaður. Við förum ekki í grafgötur með það. Hún skiptir okkur miklu máli. En við þurfum þá bara að leysa það. Við höfum gert það áður og náðum í ágætis úrslit þá. Við þurfum bara að takast á við það með opnum hug og með jákvæðni. Við þurfum ekkert að óttast það en auðvitað er hún lykilleikmaður og skiptir okkur alltaf máli." Að spila á sama hóp og síðast komandi inn í lykilleik gegn Úkraínu upp á umspil fyrir HM í Brasilíu á næsta ári að gera gæti reynst ansi dýrmætt. Um algjöran úrslitaleik er að ræða. Sigur tryggir 3.sæti riðilsins og hagstæðari leið í átt að HM draumnum. Viðtalið við Þorstein landsliðsþjálfara í heild sinni, þar sem að hann ræðir meðal annars komandi leiki gegn Úkraínu og ríkjandi heimsmeisturum Spánar ásamt spilamennsku Íslands til þessa í riðlinum, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.