Viktor Bjarki Daðason fór meiddur af velli í fyrri hálfleik í umspilsleik FC Kaupmannahafnar og Bröndby upp á sæti í Sambansdeildinni.
Viktor Bjarki lagðist í grasið og hélt um lærið á 37. mínútu leiksins. Honum var skipt af velli fyrir Elias Achouri.
Framherjinn ungi var nýlega valinn í landsliðshóp Íslands í fyrsta sinn en gæti misst af æfingaleiknum gegn Japan þann 31. maí.
Hann hefur verið að glíma við meiðsli að undanförnu og missti alfarið af síðasta leik FCK en var talinn klár í slaginn fyrir þennan leik, þar til annað kom í ljós.
Úrslitaleikur erkifjandanna fór alla leið í framlengingu. FCK tók forystuna í leiknum og hlutirnir litu vel út því Bröndby var manni færri en Mads Frokjær tókst að jafna 1-1.
Í framlengingunni var FCK sterkari aðilinn og tók forystuna. Brondby náði síðan að setja boltann í netið en jöfnunarmarkið var dæmt af. FCK fagnaði svo 3-1 sigri eftir annað mark frá Youssoufa Moukoko.
FCK hefur því, þrátt fyrir mikið vonbrigðatímabil, tryggt sér sæti í Sambandsdeildinni.
Fréttin hefur verið uppfærð með úrslitum framlengingar...