Fékk að vita af skiptunum klukkan tvö í gær Gunnar Egill Daníelsson skrifar 21. maí 2026 21:46 Jón Sölvi Símonarson handsalaði samning við Ingimar Elí Hlynsson í gær og spilaði sinn fyrsta leik fyrir Skagamenn í dag. KFÍA Jón Sölvi Símonarson lék sinn fyrsta leik í efstu deild í kvöld þegar hann varði mark ÍA í 2-2 jafntefli gegn ÍBV í Bestu deildinni í fótbolta á Elkem vellinum á Akranesi. „Ég er fyrst og fremst svekktur að hafa misst þetta niður í jafntefli eftir að hafa náð 2-0 forystu og það stefndi allt í sigur. Síðan fáum við tvö klaufaleg mörk á okkur. Þannig að ég er svekktur en að sjálfsögðu glaður að spila minn fyrsta leik," sagði Jón Sölvi við Sýn Sport eftir leik. Hann er einungis 18 ára gamall og var tilkynntur sem nýr leikmaður ÍA í morgun eftir að félagið fékk undanþágu frá KSÍ til þess að kaupa markvörð utan félagaskiptaglugga vegna meiðsla Árna Marinós Einarssonar. „Ég var stressaður í byrjun en síðan er þetta bara fótbolti. Ellefu á móti ellefu, bara fótboltaleikur. Maður á eina góða sendingu og stressið fer," sagði Jón Sölvi um það hvernig honum leið á vellinum. Leikur næsta dag Hvernig hafa síðustu sólarhringar verið fyrir þig? „Ég fæ bara að vita af þessu klukkan tvö í gær. Það var hringt í mig og sagt að það væri allt klárt. Ég samþykki allt og síðan er ég bara mættur hérna upp á Skaga að skrifa undir um átta leytið um kvöldið og síðan er bara leikur næsta dag," útskýrði Jón Sölvi. Hann var einnig á mála hjá ÍA á síðasta tímabili, var þá lánaður frá Breiðabliki en nú keyptur frá félaginu, en kom ekki við sögu í fyrra. Jón Sölvi sagði það sannarlega hjálpa til að hafa verið einnig hjá Skagamönnum á síðasta tímabili. „Já, það hjálpar alveg gríðarlega. Ég þekki eiginlega alla í þessu liði kannski fyrir utan tvo. Þetta eru geggjaðir gæjar sem hjálpa mér mikið."