Breiðablik sótti 1-3 sigur gegn Þór/KA í 5. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Blikarnir eru með þriggja stiga forystu á toppi deildarinnar eftir úrslit kvöldsins.
Agla María Albertsdóttir skoraði fyrsta mark Breiðabliks úr víti. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Edith Kristín Kristjánsdóttir skoruðu svo með skömmu millibili fyrir Blika áður en Hulda Ósk Jónsdóttir minnkaði muninn fyrir Þór/KA.
Breiðablik er með fullt hús stiga á toppi deildarinnar eftir fimm umferðir. Breiðablik var jafnt ÍBV að stigum fyrir umferðina en Eyjakonur töpuðu gegn FH í kvöld.
Nánari umfjöllun og viðtöl eru væntanleg á Vísi von bráðar.