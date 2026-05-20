Aston Villa er Evrópudeildarmeistari

Aston Villa vann Evrópudeildina með 3-0 sigri gegn Freiburg í úrslitaleiknum. Enska liðið hafði algjöra yfirburði gegn því þýska og mörkin skoruðu Youri Tielemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers.
Unai Emery er þar með búinn að vinna Evrópudeildina fimm sinnum á sínum ferli. Hann er langsigursælasti þjálfarinn í sögu keppninnar, eftir þrjá titla með Sevilla og einn með Villareal. Í heildina var þetta hans sjötti úrslitaleikur en honum tókst ekki að stýra Arsenal til sigurs.
Aston Villa hafði ekki handleikið málm í heil þrjátíu ár, eða síðan í deildabikarnum 1996. Á evrópskum mælikvarða var biðin enn lengri, eða allt síðan árið 1982.
Titlaþurrðin tók enda með glæsilegum hætti.
Youri Tielemans tók forystuna fyrir Aston Villa á 41. mínútu þegar hann klippti boltann í netið í fyrsta snertingu eftir hárnákvæma fyrirgjöf frá Morgan Rogers.
Annað mark Aston Villa var engu síðra en það skoraði Emiliano Buendia með glæsiskoti fyrir utan vítateig.
Buendia lagði svo upp þriðja mark leiksins fyrir Morgan Rogers, sem innsiglaði afar öruggan sigur Aston Villa.
Freiburg var aldrei nálægt því að gera leikinn spennandi og virkaði líklegra til að fá fjórða mark leiksins á sig en að skora það.
Aston Villa er núna með öruggt sæti í Meistaradeildinni. Ef Aston Villa endar svo í 5. sæti ensku úrvalsdeildarinnar mun enska deildin fá eitt auka sæti í Meistaradeildinni.
Ef Aston Villa endar í 4. sæti, þar sem liðið er núna, fær enska deildin ekki auka sæti í Meistaradeildinni.
Liðin fyrir neðan 5. sætið (Bournemouth og Brighton) munu því vona að Liverpool vinni sinn leik og Aston Villa tapi sínum leik í lokaumferðinni. Þá fer Liverpool í 4. sæti og Aston Villa í 5. sæti, og liðið sem endar í 6. sæti fer í Meistaradeildina.