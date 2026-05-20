Hugljúf kveðja Önnu: „Sé mann sem gaf þessu félagi af öllu hjarta" Sindri Sverrisson skrifar 20. maí 2026 11:48 Lewandowski-fjölskyldan átti góða kveðjustund á Camp Nou á sunnudaginn. Getty/Joan Valls Tárin streymdu þegar Robert Lewandowski og fjölskylda hans kvaddi Camp Nou eftir síðasta heimaleik Pólverjans með Barcelona. Anna, eiginkona hans, skrifaði hugljúf kveðjuorð og þakkað Börsungum fyrir gjöful ár. Lewandowski, sem verður 38 ára í sumar, kom til Barcelona frá Bayern München sumarið 2022 og vann þrjá Spánarmeistaratitla auk bikarmeistaratitils. Líkt og hjá Bayern raðaði hann inn mörkum á Spáni og hefur skorað alls 119 mörk í 191 leik fyrir Barcelona, þar af 82 mörk í 132 deildarleikjum. Lewandowski fékk sérstaka kveðjustund á sunnudaginn, eftir 3-1 sigur gegn Real Betis, og var þá með fjölskyldu sinni. Þau Anna hafa verið gift frá árinu 2013 og hún skrifaði fallega kveðju á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Anna Lewandowska (@annalewandowska) „Ég veit ekki hvort orð geta raunverulega lýst því sem við finnum fyrir í dag 💙❤️ Barcelona gaf okkur meira en við hefðum nokkurn tíma getað ímyndað okkur. Tilfinningar sem munu fylgja okkur að eilífu, ótrúlegt fólk og minningar sem ómögulegt er að koma í orð. Þegar ég horfi á Robert í dag sé ég ekki bara einn af bestu fótboltamönnum sögunnar. Ég sé mann sem gaf þessu félagi af öllu hjarta, hvern einasta dag. Einhvern sem stoppaði aldrei, gafst aldrei upp og var innblástur fyrir milljónir," skrifaði Anna stolt af sínum manni og bætti við: „Takk Barcelona fyrir fallegasta kaflann og fyrir að láta okkur líða eins og heima. Við erum ekki að kveðja… við erum að segja sjáumst bráðlega! Tími fyrir nýtt ævintýri." Ekki liggur fyrir hvar það ævintýri verður og í síðustu viku sagðist Lewandowski ekki hafa tekið neina ákvörðun. „Það er enn 51 dagur [núna 41 dagur] þar til að samningur minn rennur út, svo ég hef enn tíma. Það er möguleiki á að fara í lægra skrifaða deild. Ég er næstum 38 ára en mér líður vel líkamlega og er að velta þessu fyrir mér. Núna gæti verið tímabært að leika sér og njóta lífsins. Ég mun hlusta á einhver tilboð og taka svo ákvörðun."