Lífið samstarf

Ful­l­e­ldað sous vide lamba­kjöt er spennandi nýjung frá Kjarnafæði

Kjarnafæði
„Sous vide virkar best með kjötbita sem þarf að elda lengi svo það verði meyrt, t.d. skankar eða læri, það slær alltaf í gegn hvað kjötið dettur af beininu eftir langa eldun,“ segir Gabríel Kristinn Bjarnason, kokkur ársins 2025.
Kjarnafæði hefur sett á markað nýjung: Sous vide fulleldað lambakjöt sem þarf einungis að hita áður en það er borið fram. Kjötið má hita á grilli, í ofni, örbylgju, Air Fryer eða á pönnu, allt eftir því hvað hentar hverju sinni.

Um er að ræða þrjá fljótlega, þægilega og einstaklega bragðgóða rétti: Framskankar í BBQ piparmixi, einstaklega mjúkir og safaríkir með sous vide eldun, Steikarkryddað innralæri þar sem sous vide dregur fram náttúrulegt bragð lambsins og Sirloin steik í black garlic, úrbeinuð og einstaklega meyr steik með djúpu og ríkulegu bragði.

Sous vide vörurnar eru afrakstur af vöruþróun fyrirtækisins þar sem stöðugt er leitast við að svara kröfum nútímans um þægilegar og fljótlegar leiðir til að elda góðan mat. Kjarnafæði bauð almenningi fyrr í vor að senda inn hugmyndir að vörum og kom þar margt skemmtilegt fram. Margir muna t.d. eftir frumlegum tillögum frá Patreki Jaime um lakkríspylsur og fleira.

Framskankar í BBQ-piparmixi eru einstaklega mjúkir og safaríkir.

Gabríel Kristinn Bjarnason, kokkur ársins 2025, er í samstarfi við Kjarnafæði. „Ég hef prófað alls konar eldunaraðferðir í gegnum tíðina en það sem sous vide hjálpar við er að eldunin er alltaf upp á 10 og það þarf ekki að hafa áhyggjur af því að kjötið sé ekki rétt eldað þegar boðið er í matarboð. Þegar matur er vel heppnaður man fólk eftir upplifuninni, ekki bara bragðinu. 

Sous vide virkar best með kjötbita sem þarf að elda lengi svo það verði meyrt, t.d. skankar eða læri, það slær alltaf í gegn hvað kjötið dettur af beininu eftir langa eldun. Það er alltaf gaman að vera í samstarfi við fyrirtæki sem sérhæfir sig í bestu gæðum í kjöti og áleggi eins og Kjarnafæði,“ segir Gabríel.

Sirloin steik í black garlic er úrbeinuð og einstaklega meyr steik með djúpu og ríkulegu bragði.

Andrés Vilhjálmsson er markaðsstjóri Kjarnafæðis. „Þarna erum við komin með nýjan vinkil í vöruþróun í lambi sem við sjáum fyrir okkur að muni til dæmis einfalda eldun fyrir yngri kynslóðina. Við mælum með að klára eldunina á sous vide vörunum á grilli, pönnu eða í heitum ofni til að fá fallega steikta og bragðmikla skorpu utan á kjötinu á meðan kjötið helst mjúkt og jafnt eldað að innan,“ segir Andrés.

Steikarkryddað innralæri þar sem sous vide dregur fram náttúrulegt bragð lambsins.

Sous vide er eldunaraðferð þar sem matur er eldaður við lágt og jafnt hitastig í langan tíma. Með þessu móti næst jöfn eldun í gegn sem tryggir að bragð og safi haldist inni í kjötinu og engar áhyggjur þarf að hafa af ofeldun.

