Minnist föður síns með verðmætu verkefni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. maí 2026 09:05 Íris Frímannsdóttir, Regína Björk Jónsdóttir, Erna Magnúsdóttir, Hlín Reykdal og Eva Guðrún Kristjánsdóttir í glæsilegu teiti Ljóssins. Aðsend Það var mikið fjör á viðburði Ljóssins í síðustu viku þegar samtökin fögnuðu samstarfi við skartgripahönnuðinn Hlín Reykdal. Margt var um manninn og gleðin við völd. Safnað er fyrir tækjum í nýjan líkamsræktarsal, þar sem Ljósið flytur í stærra húsnæði núna í haust og allur ágóði rennur óskiptur til starfsemi Ljóssins. „Þegar við leituðum upphaflega til Hlínar var það einmitt á afmælisdegi pabba hennar en hún missti pabba sinn, úr krabbameini. Henni fannst því skrifað í skýin að vinna með Ljósinu og er að gefa alla sína vinnu," segir í tilkynningu frá Ljósinu. „Af þessu tilefni héldum við viðburð, þriðjudaginn 12. maí klukkan 17:00-18:30. Við vorum í glæsilegu höfuðstöðvum Landsbanka Íslands, Reykjastræti 6. Á viðburðinum frumsýndum við Ljósa „charmið" sem Hlín hannaði. Um 300 manns mættu og það var virkilega gaman að sjá svona marga." Hér má skoða nýju samstarfslínuna betur og hér má sjá vel valdar myndir frá teitinu: Una, Brynja, Halldóra og Tanja.Aðsend Eyvindur og Axel frá Studio Fin ásamt Matta Ósvald markþjálfa hjá Ljósinu.Aðsend Hólmfríður og Hugrún smart í rauðu.Aðsend Eva, Eyvindur og Axel.Aðsend Fjölmargir litu við!Aðsend Íris, Regína, Eyvindur, Axel og Eva -Markaðs og samskiptateymi Ljóssins ásamt StudioFin sem hafa m.a. unnið að herferðinni.Aðsend Þórhildur Þorkellsdóttir og Rósa María Árnadóttir.Aðsend Thelma Björk, Ída Jósepsdóttir og Ingibjörg Ásmundsdóttir.Aðsend Inga Þórisdóttir, Hreiðar Þór Jónsson og Sigrún Þorleifsdóttir.Aðsend Hildur Sigurðardóttir og Birna Dröfn Jónasdóttir.Aðsend Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra Ljóssins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.Aðsend Fólk spjallaði, skálaði og verslaði.Aðsend Þorgerður Katrín á spjalli.Aðsend Þær Sif Sveinsdóttir og Hugrún Geirsdóttir fengu fyrstu hálsmenin við hátíðlega athöfn en þær hafa báðar verið duglegar að nýta sér þjónustu Ljóssins og tóku þátt í auglýsingunni. Aðsend Jón Eyjólfur Guðmundsson og Þorgerður Katrín.Aðsend Karítas Ósk Ahmed ásamt dóttur sinni.Aðsend Hildur og Harpa Mjöll Grétarsdóttir.Aðsend Krabbamein Tíska og hönnun Samkvæmislífið