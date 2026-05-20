Sumir sofa eins og englar – gæti sængin verið leynivopnið? JYSK 20. maí 2026 10:02 „Góður svefn er ein af mikilvægustu undirstöðum góðrar heilsu og vellíðanar og þar skiptir rétt sæng mun meira máli en margir gera sér grein fyrir,“ segir Árni Húnfjörð Brynjarsson, verslunarstjóri JYSK í Skeifunni. Það er eitthvað töfrandi við góða sæng. Sú tilfinning að skríða undir sængina eftir langan dag, finna hitann, mýktina og loksins ná almennilegri slökun. En samkvæmt Árna Húnfirði Brynjarssyni, verslunarstjóra JYSK í Skeifunni, er góð sæng miklu meira en bara notalegur munaður. „Góður svefn er ein af mikilvægustu undirstöðum góðrar heilsu og vellíðanar og þar skiptir rétt sæng mun meira máli en margir gera sér grein fyrir,“ segir Árni sem hefur starfað hjá JYSK í heil 25 ár og þekkir því svefnvörurnar líklega betur en flestir landsmenn. Hann segir fólk sífellt meðvitaðra um mikilvægi svefns og hvað réttur búnaður geti haft mikil áhrif á daglega líðan. „Á meðan við sofum þarf líkaminn að ná djúpri slökun og halda stöðugu hitastigi til að endurhlaða sig á réttan hátt. Ef sængin er of heit, köld, þung eða andar illa getur það truflað svefninn og valdið því að fólk vakni oft yfir nóttina. Rétt sæng hjálpar hins vegar líkamanum að halda jafnvægi á hita og raka og stuðlar að dýpri og samfelldari svefni.“ Mikið úrval af sængum við allra hæfi „Við höfum í áratugi lagt sérstaka áherslu á svefnvörur og byggt upp mikla þekkingu á því hvað þarf til að skapa góða svefnupplifun. Úrvalið okkar af sængum er mjög fjölbreytt og fólk getur í raun fundið eitthvað sem hentar nákvæmlega sínum þörfum.“ Árni segir það koma mörgum á óvart þegar þeir sjá hversu fjölbreytt úrval af sængum JYSK býður upp á. „Við bjóðum meðal annars upp á dún- og fiðursængur, trefjasængur, þyngdarsængur og barnasængur. Dún- og fiðursængurnar eru almennt meiri gæðavara og því oft aðeins dýrari líka. Þær eru mjög léttar, mjúkar og einangra vel.“ Úrvalið okkar af sængum er mjög fjölbreytt og fólk getur í raun fundið eitthvað sem hentar nákvæmlega sínum þörfum. Trefjasængurnar njóta þó einnig mikilla vinsælda. „Þær eru úr gerfiefnum en gæðin í þeim eru alltaf að verða betri og betri. Margar þeirra eru mjög þægilegar, endingargóðar og auðveldar í umhirðu sem hentar mörgum vel.“ Svo eru það þyngdarsængurnar sem hafa slegið í gegn undanfarin ár. „Þær eru þyngri og henta sérstaklega vel fólki sem glímir við kvíða eða á erfitt með að slaka á. Þetta er svolítið eins og að knúsa sængina og margir upplifa meiri ró og betri svefn með svona sæng.“ Við finnum mjög vel að fólk er orðið meðvitaðra um svefn og hvað það vill fá út úr sænginni sinni. JYSK býður einnig upp á sumar- og vetrarsængur í mismunandi hitastigum, langar sængur fyrir hávaxið fólk og stærri hjónasængur fyrir þau sem vilja hafa eina stóra sæng saman. „Úrvalið er byggt upp þannig að allir eigi að geta fundið eitthvað sem hentar þeirra svefnvenjum og líkamsþörfum.“ Neytendur orðnir sérfræðingar Árni segir breytingu hafa orðið á hegðun neytenda undanfarin ár. Fólk mæti mun betur undirbúið í verslunina en áður. „Við finnum mjög vel að fólk er orðið meðvitaðra um svefn og hvað það vill fá út úr sænginni sinni. Margir eru búnir að skoða sig vel um áður en þeir mæta í búðina.“ Á vef JYSK er meðal annars sérstök leit sem heitir „Finndu sængina sem hentar þér“ þar sem hægt er að sía eftir hitastigi, fyllingu, stærð, verði og gæðaflokki. „Þessi leit er mjög mikið notuð. Fólk skoðar vefinn vel og notar síurnar til að þrengja valið áður en það kemur til okkar. Stundum veit fólk eiginlega meira um vörurnar en starfsfólkið sjálft,“ segir Árni. Við leggjum mikla áherslu á gæðastaðla og vottanir. Hann segir þetta þó jákvæða þróun. „Þetta gerir fólk öruggara í valinu og auðveldar okkur líka að hjálpa því að finna nákvæmlega réttu sængina.“ Sterk vörumerki og mikil gæði JYSK selur að mestu leyti þrjú þekkt vörumerki þegar kemur að sængum og koddum sem eru Kronborg, Höie og Danica. Árni segir mikla áherslu lagða á gæði og ábyrga framleiðslu. „Við leggjum mikla áherslu á gæðastaðla og vottanir. Flestar sængurnar okkar eru með OEKO-TEX® STANDARD 100 vottun sem tryggir að textíllinn hafi verið prófaður fyrir skaðleg efni.“ Á dún- og fiðursængum eru einnig vottanir á borð við DOWNPASS sem tryggir ábyrgan og rekjanlegan uppruna dúnsins og NOMITE-vottun fyrir fólk með rykmauraofnæmi. „Þetta skiptir fólk sífellt meira máli og eykur traustið á vörunum.“ Árni bendir einnig á að stærð JYSK skipti máli þegar kemur að verði og úrvali. „JYSK er í dag með yfir 3.500 verslanir í 50 löndum og um 34 þúsund starfsmenn. Þessi stærðarhagkvæmni gerir okkur kleift að bjóða góða vöru á samkeppnishæfu verði án þess að fórna gæðum.“ Og sama hvert farið er innanlands sé úrvalið sambærilegt. „Við erum með sama úrval af sængum og koddum í öllum verslunum okkar þrátt fyrir stærðarmun þeirra. Það er helst í húsgögnum sem stærri verslanir eru með meira úrval.“ Ekki gleyma koddanum Þótt sængurnar séu í aðalhlutverki má koddinn ekki gleymast. „Við seljum líka mjög mikið úrval af koddum og það er í raun sambærilegt við sængurnar. Það eru mismunandi fyllingar, stærðir og gerðir þannig að fólk getur fundið kodda sem hentar sínum svefnstíl.“ Og rétt eins og með sængurnar segir Árni mikilvægt að huga að endurnýjun. „Góð dúnsæng getur enst í allt að tíu ár ef vel er farið með hana. Aðrar sængur geta líka enst í nokkur ár ef þær eru hreinsaðar reglulega en almennt er gott að miða við að skipta um sæng á um fimm ára fresti. Koddarnir endast þó skemur og er mælt með því að skipta um kodda á eins til tveggja ára fresti." Svo kemur ráð sem margir hafa líklega ekki heyrt áður. „Það þarf heldur ekki alltaf að búa um rúmið strax á morgnana," segir Árni brosandi. „Það er í raun gott að leyfa sænginni aðeins að anda eftir nóttina. Ef maður býr strax um rúmið og setur rúmteppi yfir getur raki og sviti setið lengur í sænginni." 