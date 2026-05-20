Næsta kyn­slóð sólarvarna fyrir and­lit

Nivea
Nivea kynnir nú nýja línu sem er ósýnileg, létt og andar með húðinni.

Sólarvörn er einn mikilvægasti hluti góðrar húðumhirðu. Samt er hún oft fyrsta skrefið sem gleymist á morgnana. Af hverju sleppa svo margir sólarvörn í daglegri húðrútínu þrátt fyrir að vita að hún er nauðsynleg? Kannski vegna þess að hefðbundnar sólarvarnir virka oft þungar eða fitukenndar og geta stíflað svitaholur. Nivea kynnir nú nýja línu sem er ósýnileg, létt og andar með húðinni.

NIVEA SUN Breathable UV Face línan styrkir varnir húðarinnar á frumustigi, kemur í veg fyrir myndun sindurefna vegna UV-áreitis og hjálpar, á virkan hátt, til við að koma í veg fyrir ótímabæra öldrun húðarinnar.

Húðin í andliti er viðkvæmari og meira útsett fyrir útfjólubláum geislum sólar allt árið um kring. Útfjólubláir geislar geta haft áhrif jafnvel á skýjuðum dögum og eru einn stærsti orsakaþáttur ótímabærrar öldrunar húðarinnar. Sérfræðingar mæla með að verja húðina í andliti daglega en það getur hjálpað til við að draga úr myndun fíngerðra lína, litabreytinga og annarra sólarskemmda.

Nauðsynlegur hluti af daglegri rútínu

Nýja NIVEA SUN Breathable UV Face línan fellur fullkomlega að þinni daglegu húðrútínu og gerir sólarvörn einfalda, þægilega og áreiðanlega alla daga.

NIVEA SUN Breathable UV Face línan er sérstaklega þróuð fyrir andlit. Sólarvörnin er létt og andar vel svo þú finnur ekki fyrir óþægilegri tilfinningu á húðinni.  Þannig verður notkun sólarvarnar að einföldum og eðlilegum hluta af daglegri húðrútínu.

Helstu kostir línunnar

  • Berst gegn ljósöldrun án þess að stífla svitaholur
  • Ver gegn UVA-, UVB- og bláu ljósi sem og sindurefnum
  • Ósýnileg, létt og ekki fitukennd
  • Ferskari og léttari ilmur
  • Stíflar ekki svitaholur og samþykkt af húðlæknum
  • Hentar vel til daglegrar notkunar

Í línunni er notuð einkaleyfisvarin UV tækni sem sameinar UV síur og náttúrulegar olíur. Markmiðið er að veita öfluga vörn án þess að húðin upplifi þunga eða fitu. Samkvæmt NIVEA hjálpar tæknin einnig til við að draga úr sýnilegum áhrifum hrukka og litabreytinga.

Línan inniheldur jafnframt Licochalcone A sem er öflugt andoxunarefni. Það vinnur gegn myndun sindurefna sem geta orðið til vegna UV áreitis og styður við náttúrulegar varnir húðarinnar á frumustigi.

Vísindin á bak við öflugustu vörnina sem þú finnur hvorki né sérð:

UV vörn sem andar með húðinni

  • Einkaleyfisvarin UV tækni 
  •  Nýstárleg blanda af UV-síum og náttúrulegum olíum
  • Tækni sem andar með húðinni og verndar hana gegn sólarskemmdum
  • Dregur á áhrifaríkan hátt úr hrukkum og litabreytingum og leyfir húðinni að anda

Frumuvörn með Licochalcone A

  • Öflugasta náttúrulega andoxunarefni NIVEA SUN
  • Styrkir varnir húðarinnar á frumustigi
  • Kemur í veg fyrir myndun sindurefna vegna UV-áreitis
  • Hjálpar, á virkan hátt, til við að koma í veg fyrir ótímabæra öldrunri öldrun húðarinnar

Ef þú hefur hingað til sleppt því að bera sólarvörn á andlitið vegna þess að vörurnar hafa verið of þungar gæti þessi nýja kynslóð léttra sólarvarna verið ástæða til að endurskoða morgunrútínuna.

