Fyrsti leikur Vitar Games fær góðar undirtektir Samúel Karl Ólason skrifar 19. maí 2026 22:32 Leikurinn gerist í fyrri heimsstyrjöldinni og blandar saman herkænsku og skiplagshæfni. Vitar Games Íslenska leikjafyrirtækið Vitar Games birti nýverið fyrstu stikluna að fyrsta leiknum. Sá heitir Dig In og gerist í fyrri heimsstyrjöldinni, sem er ekki algengt sögusvið tölvuleikja. Á sama tíma og stikla leiksins var birt var leikurinn opinberaður á Steam, þar sem rúmlega hundrað þúsund manns eru búnir að setja hann á óskalistann sinn. Um þrjár milljónir manna hafa horft á stikluna á samfélagsmiðlum og myndaveitum. Eins og áður segir er Dig In frumraun starfsmanna Vitar Games en fyrirtækið var stofnað af Baldvini Albertssyni árið 2021. Ævar Örn Kvaran, meðstofnandi gekk til liðs við félagið 2023. Leikurinn blandar saman herkænsku og öðrum hæfileikum og setur spilara í spor yfirmanns á víglínunni í fyrri heimsstyrjöldinni. Þar þurfa þeir að skipuleggja skotgrafir sínar fyrir árásir óvina, tryggja hermönnum birgðir og gera ýmislegt annað til að sigra og komast heim fyrir jól, eins og gjarnan var og er gantast með. Dig In snýst um að skipuleggja skotgrafir í fyrri heimsstyrjöldinni. Spilarar þurfa að verjast árásum óvina og sækja fram.Vitar Games „Það að vera komin inn á Steam er stór áfangi fyrir Dig In og það er afar gaman að sjá þennan mikla áhuga síðustu daga,“ segir Baldvin Albertsson, framkvæmdastjóri og stofnandi Vitar Games í yfirlýsingu. „Við höfum lagt mikla vinnu í að byggja upp virkt samfélag í kringum leikinn á samfélagsmiðlum og það er greinilegt að sú vinna er farin að skila sér. Þessar viðtökur gefa okkur mikla orku inn í næstu mánuði, enda styttist nú í formlega útgáfu leiksins eftir 3 ára þróun.“ Dig in kemur út seinna á þessu ári. Í næsta mánuði verður þó hægt að spila prufuútgáfu af leiknum. Leikjavísir Mest lesið Ari Edwald og Ingibjörg keyptu súkkulaðihöllina Lífið Ívar Halldórs var týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar Lífið Flúði land vegna fátæktar og atvinnuleysis Lífið Plastgangsterar: Þegar Herra Hnetusmjör týndist í Laugardalshöllinni Gagnrýni Stjörnufans í matarboði Loga Pedro Lífið Stendur með Bríeti í deilunni við Pálma Tónlist Naglbíts-barn á leiðinni Lífið Aron Can og Erna keyptu „óvart“ hús Lífið Sólveig Anna og Marta María léku á als oddi og Óli tottaði vindil Lífið „Já, þau eru alvöru“ Lífið Fleiri fréttir Fyrsti leikur Vitar Games fær góðar undirtektir Laufey lifnar við í Fortnite Festival Sjá meira