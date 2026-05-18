Tónlist

Shakira sýknuð

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Shakira hefur verið á miklu ferðalagi um heiminn síðustu mánuði.
Shakira hefur verið á miklu ferðalagi um heiminn síðustu mánuði. Getty

Kólumbíska söngkonan Shakira hefur verið sýknuð í hæstarétti Spánar í stórfelldu skattamáli sem teygir sig aftur til ársins 2011. Ríkissjóði Spánar hefur verið gert að endurgreiða tónlistarkonunni rúmlega 60 milljónir evra (rúmar 860 milljónir króna) vegna málsins.

Reuters fjallar um málið. 

Málið tengist deilu við spænsk skattayfirvöld um tekjuár söngkonunnar árið 2011 en skattayfirvöld mátu svo að Shakira hefði búið á Spáni en ekki gert upp skatta sína í landinu. 

Mat hæstaréttar var að skattayfirvöld hefðu ekki náð að sanna að Shakira hefði verið búsett á Spáni í meira en 183 daga, sem er lágmarkið sem þarf að dvelja í landinu til að flokkat sem skattborgari. Yfirvöld þurfa því að endurgreiða Shakiru um 55 milljóna evru sekt sem lögð var á hana 2021 auk vaxta, allt í allt rúmlega 60 milljónir evra.

Málið er ótengt öðru skattamáli sem Shakira gekk í gegnum fyrir nokkrum sem tengdist tekjum hennar milli 2012 og 2014 og endaði með 7,5 milljón evra sátt.

 „Þessi ákvörðun kemur eftir átta ára þrautagöngu sem hefur tekið óásættanlegan toll,“ sagði lögfræðingur Shakiru, Jose Luis Prada, í yfirlýsingu eftir dóminn.

Dómurinn fellur akkúrat í miðjunni á risavöcxnu tónleikarferðalagi Shakiru, Las Mujeres Ya No Lloran-heimstúrnum sem lýkur með tónleikaröð söngkonunnar í Madríd í september.

Skattar, tollar og gjöld Spánn Kólumbía Tónlist

Tengdar fréttir

Shakira semur um skattalagabroti

Kólumbíska poppstjarnan Shakira hefur gert dómssátt við saksóknara um meint skattalagabrot hennar á Spáni, en réttarhöld í málinu voru í þann mund að hefjast.

Shakira semur um skattalagabrotin

Kólumbíska poppstjarnan Shakira hefur gert dómssátt við saksóknara um meint skattalagabrot hennar á Spáni, en réttarhöld í málinu voru í þann mund að hefjast.

Shakira lætur Pique heyra það í nýju lagi

Kólumbíska tónlistarkonan Shakira lætur fyrrverandi eiginmann sinn, knattspyrnumanninn Gerard Pique, heyra það í nýju lagi sem kom út í gær. Hjónin fyrrverandi skildu í sumar eftir ellefu ára hjónaband þegar upp komst um framhjáhald Pique. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.