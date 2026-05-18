Shakira sýknuð Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. maí 2026 09:56 Shakira hefur verið á miklu ferðalagi um heiminn síðustu mánuði. Getty Kólumbíska söngkonan Shakira hefur verið sýknuð í hæstarétti Spánar í stórfelldu skattamáli sem teygir sig aftur til ársins 2011. Ríkissjóði Spánar hefur verið gert að endurgreiða tónlistarkonunni rúmlega 60 milljónir evra (rúmar 860 milljónir króna) vegna málsins. Reuters fjallar um málið. Málið tengist deilu við spænsk skattayfirvöld um tekjuár söngkonunnar árið 2011 en skattayfirvöld mátu svo að Shakira hefði búið á Spáni en ekki gert upp skatta sína í landinu. Mat hæstaréttar var að skattayfirvöld hefðu ekki náð að sanna að Shakira hefði verið búsett á Spáni í meira en 183 daga, sem er lágmarkið sem þarf að dvelja í landinu til að flokkat sem skattborgari. Yfirvöld þurfa því að endurgreiða Shakiru um 55 milljóna evru sekt sem lögð var á hana 2021 auk vaxta, allt í allt rúmlega 60 milljónir evra. Málið er ótengt öðru skattamáli sem Shakira gekk í gegnum fyrir nokkrum sem tengdist tekjum hennar milli 2012 og 2014 og endaði með 7,5 milljón evra sátt. „Þessi ákvörðun kemur eftir átta ára þrautagöngu sem hefur tekið óásættanlegan toll," sagði lögfræðingur Shakiru, Jose Luis Prada, í yfirlýsingu eftir dóminn. Dómurinn fellur akkúrat í miðjunni á risavöcxnu tónleikarferðalagi Shakiru, Las Mujeres Ya No Lloran-heimstúrnum sem lýkur með tónleikaröð söngkonunnar í Madríd í september.