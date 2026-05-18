Þá var kátt í höllinni

Það var gríðarleg stemning í Laugardalshöllinni á föstudagskvöldið þegar rapparinn Árni Páll, jafnan þekktur sem Herra Hnetusmjör, steig á svið fyrir framan þúsundir manna.
Árni Páll gaf nýverið út plötuna Tónlist til að sigra við og flutti hana í heild sinni ásamt öðrum eldri smellum fyrir aðdáendur sína. DJ Egill Spegill þeytti skífum og aðrir tónlistarmenn stigu líka á stokk. Má þar nefna Saint Pete, Kristmund Axel, Jón Jónsson, Frikka Dór, Joe Frazier og fleiri.
Uppselt var á tvenna tónleika Herrans en fyrr á föstudag fóru fram fjölskyldutónleikar þar sem ungir aðdáendur börðu kappann augum.
Hér má sjá stiklu frá tónleikunum sem ljósmyndarinn Viktor Freyr tók upp:
Viktor Freyr myndaði sömuleiðis stemninguna eins og sjá má hér að neðan.