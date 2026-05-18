Tónlist

Þá var kátt í höllinni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var gríðarleg stemning í Laugardalshöll á föstudagskvöld á tónleikum Herra Hnetusmjörs.
Það var gríðarleg stemning í Laugardalshöll á föstudagskvöld á tónleikum Herra Hnetusmjörs. Vísir/Viktor Freyr

Það var gríðarleg stemning í Laugardalshöllinni á föstudagskvöldið þegar rapparinn Árni Páll, jafnan þekktur sem Herra Hnetusmjör, steig á svið fyrir framan þúsundir manna. 

Árni Páll gaf nýverið út plötuna Tónlist til að sigra við og flutti hana í heild sinni ásamt öðrum eldri smellum fyrir aðdáendur sína. DJ Egill Spegill þeytti skífum og aðrir tónlistarmenn stigu líka á stokk. Má þar nefna Saint Pete, Kristmund Axel, Jón Jónsson, Frikka Dór, Joe Frazier og fleiri. 

Uppselt var á tvenna tónleika Herrans en fyrr á föstudag fóru fram fjölskyldutónleikar þar sem ungir aðdáendur börðu kappann augum. 

Hér má sjá stiklu frá tónleikunum sem ljósmyndarinn Viktor Freyr tók upp:

Klippa: Herra Hnetusmjör í Laugardalshöll

Viktor Freyr myndaði sömuleiðis stemninguna eins og sjá má hér að neðan. 

Árni Páll eða Herra Hnetusmjör.Vísir/Viktor Freyr
Aðdáendur biðu spenntir eftir því að Herra stigi á svið.Vísir/Viktor Freyr
Fólk í fíling!Vísir/Viktor Freyr
Margt um manninn!Vísir/Viktor Freyr
Þessi skvísa fyrir miðju var í rosalegum gír!Vísir/Viktor Freyr
Glæsilegar tónleikaskvísur.Vísir/Viktor Freyr
Skál og skotbelti!Vísir/Viktor Freyr
Alvöru aðdáendur fremst í Herra bolum!Vísir/Viktor Freyr
Herra var í skýjunum með kvöldið.Vísir/Viktor Freyr
Herra Hnetusmjör og Egill Spegill eru öflugt teymi.Vísir/Viktor Freyr
Vindill á sviðinu.Vísir/Viktor Freyr
Heilagur Pétur eða Saint Pete steig á stokk.Vísir/Viktor Freyr
Flúr og rapp.Vísir/Viktor Freyr
Herra Hnetusmjör seldi upp á tvenna tónleika í Laugardalshöll.Vísir/Viktor Freyr
Frikki Dór og Herra Hnetusmjör skína skært.Vísir/Viktor Freyr
Tónleikar á Íslandi Samkvæmislífið Tónlist


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.