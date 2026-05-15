Herra Hnetusmjör fagnar þrítugsafmæli sínu nú í kvöld, föstudaginn 15. maí, með tvennum tónleikum í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikarnir hófust klukkan fimm en þeir síðari klukkan átta fyrir troðfullri höll.
Tónlistarmaðurinn Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör, gaf út sitt fyrsta lag árið 2014 en þá var hann aðeins sautján ára gamall. Í kvöld fagnar hann þrítugsafmæli sínu með tvennum tónleikum og eru tónleikagestir um níu þúsund.
„Ég vil að fólk fari héðan út eftir tónleikana og hugsi: hvað í andskotanum var í gangi þarna inni,“ segir Herra Hnetusmjör aðspurður hverju fólk mætti eiga von á.