Innlent

Lásu upp rangar loka­tölur í Reykja­vík

Lovísa Arnardóttir skrifar
Miðflokkurinn var sagður hafa fengið um þúsund fleiri atkvæði en hann raunverulega fékk. Það breytti þó ekki niðurstöðum.
Kjörstjórn Reykjavíkur las upp rangar lokatölur um talin atkvæði á laugardag. Í tilkynningu frá kjörstjórn kemur fram að við yfirferð breyttra atkvæðaseðla hafi komið í ljós misræmi á milli lesinna talna á kjörfundi og talinna atkvæða sem helgaðist af mistökum í innslætti í talningarskjal. 

Í lesnum tölum var sagt að heildarfjöldi atkvæða væri 71.996 þegar atkvæði voru í raun 70.996 talsins. Í lesnum tölum var því sagt að M-listi Miðflokksins hefði fengið 8.912 atkvæði á meðan rétt atkvæði listans voru 7.912.

Í tilkynningu frá kjörstjórn Reykjavíkur kemur fram að talningaskjalið hafi þannig tilgreint fleiri atkvæði en greidd höfðu verið en þar sem atkvæðin voru aldrei til, hafi engin tilfærsla orðið yfir á önnur framboð í kjölfar leiðréttingar. Um einfalda talnaleiðréttingu hafi verið að ræða auk þess sem misræmið breytti engu um fjölda fulltrúa hvers lista eða úthlutun sæta í borgarstjórn.

Rúmlega þúsund strikuðu yfir Heiðu

Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur var strikað út 1.161 sinni á seðlum greiddum Samfylkingunni í Reykjavík sem nemur 9,12% atkvæða til Samfylkingar. Það hafði ekki áhrif á uppröðun listans.

Útstrikanir gætu haft áhrif en þær virka svona

Erfitt er að setja fingur á hve mörg prósent kjósenda þurfa að strika út frambjóðanda til fella hann niður um sæti. Ljóst er að útstrikanir gætu haft áhrif í kosningunum en dæmi eru um að frambjóðendur séu strikaðir út og falli þar með niður um sæti, meðal annars í sveitarstjórnarkosningum fyrir fjórum árum.

