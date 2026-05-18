Kjörstjórn Reykjavíkur las upp rangar lokatölur um talin atkvæði á laugardag. Í tilkynningu frá kjörstjórn kemur fram að við yfirferð breyttra atkvæðaseðla hafi komið í ljós misræmi á milli lesinna talna á kjörfundi og talinna atkvæða sem helgaðist af mistökum í innslætti í talningarskjal.
Í lesnum tölum var sagt að heildarfjöldi atkvæða væri 71.996 þegar atkvæði voru í raun 70.996 talsins. Í lesnum tölum var því sagt að M-listi Miðflokksins hefði fengið 8.912 atkvæði á meðan rétt atkvæði listans voru 7.912.
Í tilkynningu frá kjörstjórn Reykjavíkur kemur fram að talningaskjalið hafi þannig tilgreint fleiri atkvæði en greidd höfðu verið en þar sem atkvæðin voru aldrei til, hafi engin tilfærsla orðið yfir á önnur framboð í kjölfar leiðréttingar. Um einfalda talnaleiðréttingu hafi verið að ræða auk þess sem misræmið breytti engu um fjölda fulltrúa hvers lista eða úthlutun sæta í borgarstjórn.
Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur var strikað út 1.161 sinni á seðlum greiddum Samfylkingunni í Reykjavík sem nemur 9,12% atkvæða til Samfylkingar. Það hafði ekki áhrif á uppröðun listans.
Erfitt er að setja fingur á hve mörg prósent kjósenda þurfa að strika út frambjóðanda til fella hann niður um sæti. Ljóst er að útstrikanir gætu haft áhrif í kosningunum en dæmi eru um að frambjóðendur séu strikaðir út og falli þar með niður um sæti, meðal annars í sveitarstjórnarkosningum fyrir fjórum árum.
Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.