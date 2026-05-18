Innlent

Ó­sáttur í bíla­lest á Suður­lands­vegi

Jakob Bjarnar skrifar
Vegagerðin segir að vel gangi með að tengja bita í Ölfusárbrú. Vegfarendur sitja hins vegar fastir í bílalest og komast hvergi.
Vegagerðin segir að vel gangi með að tengja bita í Ölfusárbrú. Vegfarendur sitja hins vegar fastir í bílalest og komast hvergi. vegagerðin/Anton Brink

Vegagerðin stýrir umferð á Suðurlandsvegi við Hólmsá rétt fyrir utan Reykjavík vegna vegaframkvæmda. Ökumaður er verulega ósáttur við að sitja fastur í umferð og telur verk sem þessi mega vinna í næturvinnu.

„Ég hef verið nú í 25 mínútur í röð. Það er komin bílalest lengst upp á heiði,“ segir Árni Gunnarsson í stuttu samtali við Vísi. Hann telur að mörg þúsund manns verði nú fyrir ófyrirsjáanlegum töfum á ferðum sínum. 

Spurður hvort þetta séu ekki mestan part ferðamenn telur Árni það af og frá.

„Milli Selfoss og Reykjavíkur? Nei, þetta eru flutningabílar og fólk á ferðinni. Þetta er þjóðvegur 1. Það er engin önnur leið nema þá um Þingvelli. Ég er sem betur fer ekki á flutningabíl á leið upp í námur. Ég kæmist ekki margar ferðir,“ segir Árni.

Fram kemur á vef Vegagerðarinnar að á milli klukkan 9 og 20 í dag verði unnið að vegaframkvæmdum á Suðurlandsvegi við Hólmsá. Umferðastýring verði á svæðinu og megi búast við talsverðum umferðartöfum meðan á vinnu stendur. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða merkingar.

Árni er ósáttur og telur þetta vanvirðingu við vegfarendur, að ekki sé hægt að vinna verkið í næturvinnu og á auðveldari hátt.

Veistu meira um málið eða áttu myndir? Sendu okkur á ritstjorn@visir.is.

Vegagerð Umferð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið