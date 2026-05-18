Ósáttur í bílalest á Suðurlandsvegi Jakob Bjarnar skrifar 18. maí 2026 10:08 Vegagerðin segir að vel gangi með að tengja bita í Ölfusárbrú. Vegfarendur sitja hins vegar fastir í bílalest og komast hvergi. vegagerðin/Anton Brink Vegagerðin stýrir umferð á Suðurlandsvegi við Hólmsá rétt fyrir utan Reykjavík vegna vegaframkvæmda. Ökumaður er verulega ósáttur við að sitja fastur í umferð og telur verk sem þessi mega vinna í næturvinnu. „Ég hef verið nú í 25 mínútur í röð. Það er komin bílalest lengst upp á heiði,“ segir Árni Gunnarsson í stuttu samtali við Vísi. Hann telur að mörg þúsund manns verði nú fyrir ófyrirsjáanlegum töfum á ferðum sínum. Spurður hvort þetta séu ekki mestan part ferðamenn telur Árni það af og frá. „Milli Selfoss og Reykjavíkur? Nei, þetta eru flutningabílar og fólk á ferðinni. Þetta er þjóðvegur 1. Það er engin önnur leið nema þá um Þingvelli. Ég er sem betur fer ekki á flutningabíl á leið upp í námur. Ég kæmist ekki margar ferðir,“ segir Árni. Fram kemur á vef Vegagerðarinnar að á milli klukkan 9 og 20 í dag verði unnið að vegaframkvæmdum á Suðurlandsvegi við Hólmsá. Umferðastýring verði á svæðinu og megi búast við talsverðum umferðartöfum meðan á vinnu stendur. Vegfarendur eru beðnir að sýna aðgát og virða merkingar. Árni er ósáttur og telur þetta vanvirðingu við vegfarendur, að ekki sé hægt að vinna verkið í næturvinnu og á auðveldari hátt. Veistu meira um málið eða áttu myndir? Sendu okkur á ritstjorn@visir.is. Vegagerð Umferð Mest lesið Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Innlent Árni Tómas Ragnarsson er látinn Innlent „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Innlent Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík Innlent Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Innlent Rúmlega þúsund strikuðu yfir Heiðu Innlent Vill að lýst verði yfir neyðarástandi Innlent „Annars verður ekkert eftir af þeim“ Erlent Óvæntur ríkisstjórnarfundur í dag Innlent „Aldrei verið sammála um stjórnmál“ Innlent Fleiri fréttir Ósáttur í bílalest á Suðurlandsvegi Breytingar í Skagafirði í fyrsta sinn í tuttugu ár Nóg að gera hjá áhöfnum björgunarskipa Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Árni Tómas Ragnarsson er látinn Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Rúmlega þúsund strikuðu yfir Heiðu „Aldrei verið sammála um stjórnmál“ Sjómenn hjá Eimskip boða verkföll Óvæntur ríkisstjórnarfundur í dag Áttu góðan og langan fund í dag Ætla að skipta Miðflokki út fyrir Framsókn Gaf börnum bjór í strætó og hvarf Meirihlutar féllu víða en héldu velli annars staðar Niðurstaðan merki ekki endalok Pírata Lokatölur úr Dalvíkurbyggð: Meirihlutinn heldur Hreinn meirihluti Vegvísis Konur meirihluti fulltrúa í Kópavogi, Árborg og Múlaþingi Vill að lýst verði yfir neyðarástandi Ingibjörg Sólrún biður Guðmund Árna afsökunar Áfellisdómur fyrir ríkisstjórnina „Nú er Hildur'ann – línur verða logandi“ Lokatölur í Bolungarvík: Máttur meyja og manna missir mann og meirihluta Meirihlutaviðræður í vikunni Lokatölur í Sveitarfélaginu Stykkishólmur: Óbreytt staða Hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarinnar endanlega búnir Lokatölur í Húnabyggð: D listinn bætir við sig og nær meirihluta Lokatölur á Skagaströnd: Hjón náðu inn fyrir sitt hvorn listann Sjá meira