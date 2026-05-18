Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðilda að Evrópusambandinu úr nefnd í morgun. Orðalagi spurningarinnar hefur verið breytt og svarmöguleikar verða einfaldlega já og nei. Minnihluti nefndarinnar bókaði mótmæli.
Pawel Bartoszek, formaður utanríkismálanefndar, segir í samtali við Vísi að nefndin hafi afgreitt málið frá sér og lagt til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þannig að spurt verði þann 29. ágúst: „Á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“
Talsvert hefur borið á gagnrýni vegna vinnubragða nefndarinnar í málinu og minnihluti utanríkismálanefndar bókaði mótmæli gegn því að málið hafi verið afgreitt úr nefnd í dag.
„Ég segi bara að tímalína málsins hefur legið auðvitað fyrir allan tímann. Það hefur verið reynt að bregðast vel við öllum beiðnum um upplýsingar en það stóð auðvitað alltaf til að við myndum afgreiða málið í byrjun maí og það höfum við gert, haldið þessu plani og nú er bara komið að því að þingið eigi lokaorðið um afgreiðslu málsins,“ segir Pawel um þá gagnrýni.
Þá segist hann bjartsýnn á það að þingið muni ná að samþykkja þingsályktunartillöguna í tæka tíð til þess að hægt verði að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst.
Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í utanríkismálanefnd, greindi frá niðurstöðu meirihlutans á Facebook í morgun og deildi bókun minnihlutans.
„Minnihluti utanríkismálanefndar mótmælir því að málið sé tekið út úr nefnd á þessum tímapunkti, rúmum sólahring eftir lok sveitarstjórnarkosninga. Upplýsingabeiðnir eru enn útistandandi frá nefndinni og umfangsmiklar upplýsingar hafa borist aðeins á undanförnum dögum og því lítið sem ekkert svigrúm gefist til kynningar á þeim upplýsingum. Upplýsingarnar hafa borist á meðan þingið hefur ekki verið að störfum vegna sveitarstjórnarkosninga, eins og venja er. Af þeim upplýsingum sem þó hafa borist, bárust þær síðustu í gærkvöld og augljóslega ómöguleiki fyrir nefndarmenn að glöggva sig á þeim innan þess tímaramma,“ segir meðal annars í bókuninni.
Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur kom óvænt saman í gær, sunnudag, til þess að samþykkja afléttingu á trúnaði yfir gögnum sem utanríkismálanefnd hafði óskað eftir í tengslum við aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið á árunum 2009 til 2013.
Þá segir í bókuninni að sjálfsögðum upplýsingabeiðnum hafi verið svarað bæði með því að stór hluti gagna séu undanskilin, og með önnur sé eingöngu boðið upp á gögn í umfangsmiklum trúnaði sem ekki megi vísa í, auk þess sem upplýsingabeiðnum hafi verið svarað í engu og meirihlutinn jafnvel hafnað að senda út beiðnir.
„Minnihlutinn undirstrikar að hlutverk nefndarinnar er að vinna málið þannig að gagn sé að fyrir umræðu í þingsal. Það hefur hins vegar ekki verið raunin og meiri hlutinn borið fyrir sig fyrirframgefinni tímalínu.“