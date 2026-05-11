„Ef Örvar hefði látið sig detta hefði þetta verið víti“

Sérfræðingar Stúkunnar telja að KR-ingurinn Finnur Tómas Pálmason hafi sloppið vel þegar hann togaði í Stjörnumanninn Örvar Eggertsson innan vítateigs í uppbótartíma í leik liðanna í Bestu deild karla á föstudaginn.
Stjarnan var 2-0 yfir í hálfleik í leiknum á Samsung-vellinum en KR kom til baka, skoraði þrjú mörk í seinni hálfleik og er áfram með fullt hús stiga í Bestu deildinni.
Stjörnumenn vildu fá vítaspyrnu í uppbótartíma leiksins þegar Finnur og Örvar áttust við.
„Ef Örvar hefði látið sig detta hér og ekki skotið hefði þetta verið víti. Hrós á hann fyrir að halda áfram og ná skotinu en ég held að hann [Sigurður Hjörtur Þrastarson, dómari leiksins] hefði pottþétt þurft að dæma víti ef hann hefði farið niður þegar hann togaði,“ sagði Halldór Árnason í Stúkunni í gær.
Að mati Baldurs Sigurðssonar átti Örvar ekki að þurfa að falla til jarðar til að fá vítaspyrnu í þessu tilfelli.
„Erum við samt ekki sammála um það að þetta eigi bara að vera víti? Hann á ekki að þurfa að láta sig detta,“ sagði Baldur.
„Það er samt raunin, því miður,“ skaut Halldór inn í áður en Baldur hélt áfram.
„Þetta er nóg til að trufla hann. Í hundrað skipti af hundrað úti á velli, þegar dómari sér svona peysutog, dæmir hann um leið. Þetta er klárt víti. Ekki spurning.“
Stjarnan og KR mætast aftur í Garðabænum, í sextán liða úrslitum Mjólkurbikarsins, klukkan 20:00 á miðvikudagskvöldið.
Stjarnan hefur tapað fjórum leikjum í Bestu deildinni í röð og er í 8. sæti hennar með sex stig eftir sex umferðir.
