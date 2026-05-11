Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, var eðlilega svekktur eftir grátlegt 3-2 tap gegn Breiðabliki í kvöld.
Valur var 2-1 yfir lengi vel þrátt fyrir að hafa misst Hrafnhildi Sölku Pálmadóttur af velli með rautt spjald í fyrri hálfleik. Breiðablik jafnaði hins vegar í uppbótartíma og tryggði sér svo sigurinn með marki nánast í blálokin.
„Ég held að það sé komin þreyta, það er pottþétt. Það er pottþétt komin þreyta,“ sagði Matthías þegar hann var spurður hvort einbeitingarleysi eða þreyta hefði spilað inn í lokakaflann.
Hann sagðist þurfa að horfa á lokamínúturnar aftur áður en hann gæti dæmt þær almennilega.
„Ég á eftir að sjá það aftur. Ég á eftir að velta því fyrir mér hvort við hefðum ekki átt að halda áfram að sparka útsparkinu bara í hina áttina eða eitthvað. Maður sér þetta þegar maður horfir á leikinn aftur.“
Matthías leyndi því ekki að atburðarásin hefði verið sár.
„Það er pottþétt komin þreyta. En þetta var vont, að fá rautt spjald í fyrri hálfleik.“
Hrafnhildur Salka fékk rauða spjaldið eftir atvik þar sem hún togaði í hár leikmanns Breiðabliks. Matthías vildi ekki kenna henni um niðurstöðuna.
„Eins og oft þegar maður fær rautt spjald þá hefur maður svo sem ekkert að segja. Ég veit að Hrafnhildur Salka var ekki að gera þetta viljandi. Ég er ekki búinn að sjá þetta en ef hún togar í hárið á henni þá er það rautt spjald.“
Þrátt fyrir mótlætið var Matthías stoltur af því hvernig lið hans brást við manni færra.
„Við gerðum allt. Við unnum eins og lið eftir það. Þær voru ekki að ná að skapa mikið,“ sagði Matthías.