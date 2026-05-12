Fjölluðu um aukið hártog: „Þetta er galið og út með þetta“

Þótt aðeins fjórar umferðir séu búnar af Bestu deild kvenna í fótbolta hafa tveir leikmenn verið reknir af velli fyrir að toga í hár mótherja. Fjallað var um aukna tíðni hártogs í Bestu mörkum kvenna.
Valskonan Hrafnhildur Salka Pálmadóttir fékk rautt spjald á 18. mínútu í leiknum gegn Breiðabliki í gær fyrir að rífa í hár Barbáru Sólar Gísladóttur.
Í 1. umferðinni var Maci Nicole Teater, leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur, rekin af velli fyrir að rífa í hár Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur, leikmanns Vals.
Katrín Ásbjörnsdóttir botnaði ekkert í Hrafnhildi Sölku fyrir að rífa í hárið á Barbáru í leiknum á Kópavogsvelli í gær.
„Mér finnst þetta ótrúlega skrítið að lenda einhvern veginn í þessu og þær vita betur. Ég er alveg hundrað prósent á því. Það vita það allir að þetta má ekki. Hún mótmælir engu en þetta er örugglega bara í hita leiksins. Þetta er ótrúlega glórulaust,“ sagði Katrín í Bestu mörkunum.
„Þetta á ekki heima á vellinum og það að við séum búin að sjá þetta tvisvar núna í byrjun móts, það eru bara fjórar umferðir búnar.“
Svo virðist sem hártog hafi aukist en í Bestu mörkunum voru sýnd nokkur dæmi um það frá síðustu tveimur tímabilum.
„Það er miklu lengra síðan ég spilaði fótbolta heldur en Katrín. Við höfum rætt þetta talsvert, ég einhvern veginn man ekki eftir þessum atvikum þegar ég var að spila. En mér finnst þetta orðið algengara og við erum ekki bara að sjá þetta kvennamegin. Við erum að sjá þetta karlamegin,“ sagði Margrét Lára Viðarsdóttir.
„Þetta á bara ekki heima í fótbolta,“ skaut Katrín inn.
Margrét Lára vill sjá leikmenn hætta þessum ósið, að toga í hár mótherja.
„Þetta er bara galið því eins og við höfum talað um svo oft eru reglurnar svo skýrar með þetta. Þetta er bara rautt spjald. Þetta er ekkert eitthvað gult eða appelsínugult. Þetta er bara rautt spjald. Þannig að ég held að leikmenn þurfi bara að fara að hætta þessu. Ég trúi ekki að leikmenn séu að vinna með þetta á æfingum af því að þá enda örugglega æfingar illa,“ sagði Margrét Lára.
„Þetta er galið og út með þetta. Þetta er bara tilgangslaust,“ bætti Eyjakonan við.
