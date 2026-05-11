Þróttur tók á móti nýliðum Grindavík/Njarðvík í 4. umferð Bestu deild kvenna á Avis vellinum í Laugardalnum í kvöld. Nýliðarnir sýndu svo sannarlega hvers megnugar þær eru og fóru með gríðarlega öflugan 1-2 útisigur af Avis vellinum í kvöld.
Leikurinn fór nokkuð fjörlega af stað þar sem bæði lið fengu álitleg tækifæri snemma leiks. Mist Funadóttir átti öfluga tilraun fyrir Þrótt sem fór rétt framhjá markinu og þá átti Tinna Hrönn Einarsdóttir skot sem small í innanverði stöng fyrir gestina stax á fyrstu mínútum leiksins.
Það róaðist aðeins yfir leiknum eftir því sem leið á en bæði lið voru að leita leiða á bakvið varninar.
Grindavík/Njarðvík fékk frábært tækifæri til þess að komast yfir þegar Lily Farkas átti tilraun sem fór í stöngina en hún náði frákastinu en náði þó ekki nægum krafti í seinna skotið og Þróttur bjargaði sér fyrir horn.
Það var þó ekki nema mínútu seinna þegar fyrsta markið leit dagsins ljós en þá kom frábær sending fyrir markið frá Rakel Sigurðardóttur og Sophia Faith Romine náði að henda sér fyrir boltann og skila honum í netið fyrir gestina.
Fjórum mínútum síðar var Rakel Sigurðardóttir með boltann úti vinstra meginn og ætlaði sér líklega að senda boltann fyrir markið en það heppnaðist þó enn betur og sveif yfir Mollee Swift í marki Þróttar og endaði í fjærhorninu og gestirnir búnar að tvöfalda forystu sína.
Grindavík/Njarðvík var þó hvergi nærri hætt og hótaði þriðja markinu fyrir hálfleik en vörn Þróttar stóð af sér árásir gestana og fóru gestirnir með tveggja marka forystu inn í hálfleik 0-2.
Þróttur minnkaði muninn á 53. mínútu leiksins þegar þær sóttu upp hægri væng og Þórdís Elva Ágústsdóttir átti frábæran bolta fyrir markið þar sem Alexia Marin Czerwien réðist á boltann og minnkaði muninn fyrir Þrótt.
Þróttur gerði sóknarsinnaðar skiptingar og reyndu að setja þunga í sóknarleikinn en gríðarlega þétt og öflug vörn gestana stóðst áhlaupið og nýliðarnir héldu út og fóru með gríðarlega öflugan 1-2 sigur með sér heim suður með sjó.
Þessi svakalegi sóknarkafli hjá gestunum frá 35.-40. mínútu. Þær gengu gjörsamlega frá leiknum þarna og hefði hæglega geta skorað fleiri mörk á þessum kafla.
Rakel Sigurðardóttir skoraði og lagði upp fyrir gestina í dag og er því klár leikmaður leiksins.
Natasha Anasi Erlingsson stýrði varnarleik Grindavík/Njarðvík eins og herforingi og var gríðarlega mikilvæg fyrir gestina í kvöld.
Hjá Þrótti var Mist Funadóttir valin maður leiksins á vellinum en hún var spræk í liði Þróttar.
Ronnarong Wongmahadthai hélt utan um flautuna í kvöld og honum til aðstoðar voru Ásgeir Viktorsson og Eydís Ragna Einarsdóttir. Mér fannst teymið komast bara þokkalega vel frá sínu, voru ekkert að flauta að óþörfu fannst mér og heilt yfir bara fín tök á leiknum.
Það blés svolítið í Laugardalnum og spurning hvort það hafi haft áhrif eða ekki en það hefði verið skemmtilegt að sjá fleiri í stúkunni í kvöld. Fullt hrós á þau sem lögðu leið sína á Avis völlinn og sköpuðu fínustu stemningu.
„Mér fannst við mjög góðar í fyrri hálfleik og fengum urmul af færum til þess að gera út um leikinn“ sagði Gylfi Tryggvason þjálfari Grindavík/Njarðvík eftir sigurinn í kvöld.
„Við nýttum tvö þeirra og það var gott að komast inn í hálfleik með 2-0 forystu“
„Í seinni hálfleik þá fannst mér Þróttur klárlega sterkara liðið úti á velli. Ég veit ekki afhverju við náðum ekki betri stjórn á leiknum í seinni hálfleik“
„Við vorum að fara illa með galopnar stöður í skyndisóknum þar sem við fengum tækifæri til þess að gera út um leikinn líka í seinni hálfleik en bara heilt yfir margt mjög gott sem ég tek út úr þessu í dag“
Þróttur minnkar muninn snemma í síðari hálfleik og vildi Gylfi meina að seinni hálfleikurinn hafi óneitanlega verið lengur að líða.
„Þetta var mjög langur seinni hálfleikur. Þetta mark átti náttúrlega bara aldrei að koma, þetta var bara lélegur varnarleikur hjá okkur. Við eigum að gera miklu betur í þessu marki og vitum það alveg“
„Það kom full snemma og seinni hálfleikurinn var lengi að líða og ég er bara ánægður með að við náðum að standa af okkur þessa orrahríð sem að Þróttarar gerðu í lok seinni hálfleiks“
„Þær voru að dæla boltum inn í teiginn og þær eru góðar í því að dæla boltum inn í teiginn og við sem betur fer vörðumst því bara mjög vel fannst mér“ sagði Gylfi Tryggvason.
„Við töpuðum þessu á að mæta illa undirbúnar“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þróttar svekktur eftir leik í kvöld.
„Við mættum ekki vel til leiks. Grindavík/Njarðvík vann þennan leik í fyrri hálfleik með því að vera miklu ákafari, aggressívari og vinna bara baráttuna á vellinum“
„Í seinni hálfleik þá snýst þetta aðeins við. Vindurinn hefur náttúrlega aðeins áhrif á leikinn en okkur skorti að sýna gæði sem að í okkur býr“
„Gæðin búa í leikmönnum okkar en við náðum ekki að sýna það á síðasta þriðjungi og því náðum við bara einu marki og því fór sem fór. Verðskuldaður sigur Grindavík/Njarðvíkur í dag og þær eiga þetta bara skilið“ sagði Jóhann Kristinn Gunnarsson.