Jose Mourinho stýrði Benfica til sigurs í lokaumferð portúgölsku úrvalsdeildarinnar. Benfica endaði samt í þriðja sæti deildarinnar og Mourinho er líklega á förum.
Benfica vann 3-1 gegn Estoril í lokaleiknum og lauk deildarkeppninni með 23 sigra, 11 jafntefli en engin töp. Fótboltinn sem liðið spilaði og öll jafnteflin sem sá bolti skilaði kostuðu þó mikið.
Benfica var á endanum átta stigum frá toppliði Porto. Sporting varð í öðru sæti, sex stigum á eftir Porto.
Þetta er í annað sinn sem Benfica fer taplaust í gegnum tímabilið í Portúgal án þess að verða meistari. Það gerðist einnig árið 1978 þegar Porto vann deildina á markatölu.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: After beating Estoril 3-1 tonight, José Mourinho's Benfica are unbeaten for the full completed season in the Primeira Liga.They are the 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗕𝗟𝗘𝗦. However, they drew 11 games which meant they finished 3rd in the table and have actually missed… pic.twitter.com/1mD8jOOn3G— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 16, 2026
Sigurinn í gær var líklega síðasti leikur liðsins undir stjórn Jose Mourinho. Hann er eftirsóttur af Real Madrid og forseti Spánarliðsins, Florentino Perez, hefur sett sig í samband við umboðsmann Mourinho, Jorge Mendes.
„Framtíð mín mun ráðast í vikunni. Ég þarf tíma. Ég þarf pláss. Ég þarf að taka mína eigin ákvörðun. Þessi vika verður mikilvæg. Ég er ekki með samningsboð frá Real Madrid en að fela mig og segja að það sé ekkert í gangi, ég get það ekki. Það er eitthvað, en ekki við mig beint.“