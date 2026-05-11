Víkingur tryggði sér mikilvægan 0-1 sigur á Fram í leik þar sem bæði lið þurftu á stigum að halda.
Það var mikill vindur sem hafði áhrif á spilamennsku beggja liða, sérstaklega í fyrri hálfleik. Fyrri hálfleikur var engin flugeldasýning þar sem fyrsta skot á mark kom á 41. mínútu.
Fyrri hálfleikur var mjög lokaður og lítið um færi en þó voru Víkingakonur aðeins hættulegri. Jasmín Erla Ingadóttir skoraði eina mark leiksins fyrir Víking á 55. mínútu og virtist það ætla að nægja gestunum til þess að landa stigunum þremur.
Það var ekki fyrr en Víkingur var kominn yfir þegar að Fram ákvað að hefja sinn leik, en það var ekki nóg og lokatölur upp í Úlfarsárdal, 0-1.
Víkingur fer heim með mikilvæg þrjú stig og hreint lak. Fram eru enn án stiga eftir fjóra leiki og þurfa að bregðast hratt við til að snúa tímabilinu við.
Það voru ekki um mörg áhugaverð atvik að ræða í þessum leik en ég verð að minnast á þegar Brookelynn Paige slapp í gegn á 82. mínútu en setti skot sitt beint í lúkurnar á Elizabeth Grace. Þetta hefði getað snúið erfiðu gengi Frammara við.
Ég verð að velja Jasmín Erlu sem tryggði Víking stigin þrjú með eina marki leiksins.
Skúrkar leiksins var allt Fram-liðið í fyrri hálfleik og svo verð ég líka að nefna vindinn sem skúrk, hann gerði stelpunum erfitt fyrir í kvöld.
Dómari leiksins var Stefán Ragnar Guðlaugsson og honum til aðstoðar voru Ólíver Thanh Tung vú og Kristinn Freyr Viktorsson. Það var ekki mikið af vafaatriðum í dag og stóðu Stefán og hans teymi sig bara ágætlega.
Það voru 189 manns mætt í stúkuna þar sem hópur krakka með trommur voru í aðalhlutverki, annars var stúkan frekar róleg. Krakkarnir reyndu hvað þau gátu að hvetja fram jöfnunarmark hjá sínum konum en allt kom fyrir ekki.
Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, sagði fyrir leik að sjálfstraustið væri enn í lagi þrátt fyrir erfiða byrjun tímabils og að liðið þyrfti að halda áfram án þess að hugsa of mikið um fyrri tapleiki.
Hann vildi sjá stelpurnar vera aggresívar, vinna fleiri bolta og mæta til leiks með „kassann úti“.
Eftir leik var hann hins vegar mjög gagnrýninn og ósáttur með frammistöðuna, sérstaklega í fyrri hálfleik.
„Við vorum bara ömurlegar í fyrri hálfleik, vorum bara litlar í okkur, þorðum ekki að halda bolta og vorum bara heppnar að vera ekki undir í hálfleik“.
Hann sagði að liðið hefði aðeins byrjað að spila af alvöru eftir að hafa fengið „wake up call“ þegar þær lentu undir, og þá hefðu þær sett í annan gír og keyrt á andstæðinginn.
Einar Guðnason, þjálfari Víkings, lagði áherslu á fyrir leik að ekkert vanmat væri til staðar, þær hefðu ekkert efni á því eftir töp í síðustu tveimur leikjum og að liðið þyrfti að einbeita sér að eigin leik og gildum. Hann taldi það mjög mikilvægt að verja markið í kvöld, sérstaklega eftir síðustu leiki.
„Við þurfum að verja markið okkar vel, við erum með góða sókn og ég hef trú á að við skorum mörk og til þess að vinna þennan leik þurfum við að Fram skori ekki mörk.“
Eftir leik sagði hann fyrst og fremst vera sáttur með þrjú stig og hreint lak. Honum fannst sínar konur vera betri aðilinn þrátt fyrir mikinn mótvind.
„Við vorum að spila á móti strekkings vindi í fyrri hálfleik en mér fannst við samt vera töluvert betri, við vorum að skapa okkur færi en þegar fyrirgjafirnar komu þá fauk boltinn bara til baka“.
Einar var ekki glaður með viðbrögð sinna leikmanna eftir að komast yfir.
„Mér fannst við vera með yfirhöndina þangað til við skorum, þá fannst mér eitthvað breytast, Fram tók völdin og þetta var orðið frekar stressandi í lokin“
Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir, fyrirliði Víkinga, átti stóran þátt í sigrinum og að halda marki Víkinga hreinu.
„Gríðarlega mikilvægt (sigurinn) og smá léttir miðað við frammistöður í síðustu leikjum.“
Vindurinn var leikmönnum erfiður.
„Þetta var meiri vindur en ég bjóst við en mér fannst við bara leysa þetta ágætlega og já hreint lak“.