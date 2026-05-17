Á­byrgð náði hreinum meiri­hluta

Atli Ísleifsson skrifar
Frá Mývatni í Þingeyjarsveit. Vísir/Vilhelm

Á-listi Ábyrgðar náði fjórum mönnum kjörnum í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar í sveitarstjórnarkosningum sem fram fóru í dag. Listinn náði fjórum mönnum inn og þar með hreinum meirihluta.

Atkvæði féllu sem hér segir:

  • Á – listi Ábyrgðar 49,10% eða 4 fulltrúa kjörna
  • L - listi Framfara 29,2% eða 2 fulltrúa kjörna
  • N – listinn 21,7% eða 1 fulltrúa kjörinn

Á kjörskrá voru: 1.115. Atkvæði greiddu 818 en auðir seðlar voru 23 og ógildir einn.

Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar lítur þá út á þessa leið:

  • Knútur Emil Jónasson (Á)
  • Nanna Marteinsdóttir (Á)
  • Anna Bragadóttir (Á)
  • Dóra Rún Kristjánsdóttir (Á)
  • Hallgrímur Páll Leifsson
  • Freydís Anna Ingvarsdóttir
  • Eyþór Kári Ingólfsson (N)

Eftir kosningarnar 2022 náði E-listi inn fimm mönnum, en K-listi fjórum.

