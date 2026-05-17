Á-listi Ábyrgðar náði fjórum mönnum kjörnum í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar í sveitarstjórnarkosningum sem fram fóru í dag. Listinn náði fjórum mönnum inn og þar með hreinum meirihluta.
Atkvæði féllu sem hér segir:
Á kjörskrá voru: 1.115. Atkvæði greiddu 818 en auðir seðlar voru 23 og ógildir einn.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar lítur þá út á þessa leið:
Eftir kosningarnar 2022 náði E-listi inn fimm mönnum, en K-listi fjórum.
