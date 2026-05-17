A-listinn hlaut fjóra fulltrúa í sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps í dag, en Ö-listinn hlaut einn fulltrúa.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá kjörstjórn. Eitt mál umfram önnur var áberandi í umræðunni fyrir kosningar, um hvernig sveitarfélagið hefur tekið á óskum þeirra sem vilja breyta skráningu frístundahúsa yfir í íbúðahús. Var það framboð Betri sveitar (Ö-listinn) sem setti málið í öndvegi.
Um niðurstöður kosninganna segir:
Fjöldi kjósenda á kjörskrá: 584. Greidd atkvæði alls: 473. Gildir atkvæðaseðlar: 463. Auðir: 9. Ógildir: 1.
Sveitarstjórnin lítur þá þannig út:
Oddviti framboðsins Betri sveitar segir Fjólu Kristinsdóttur sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps ekki óháða í umræðu um kosningamál í hreppnum. Hann tekur undir orð hennar um að siðferðislega rangt sé að skrá sig á kjörskrá fyrir kosningar og aftur út að þeim loknum.
Í Grímsnes- og Grafningshreppi eiga tæplega 700 manns löghemili. Þar er einnig stærsta sumarbústaðabyggð landsins en á fjórða þúsund frístundahús eru skráð í sveitarfélaginu. Stærsta kosningamálið í hreppnum tengist einmitt frístundahúsum og þar eru ekki allir sammála.