Unnu stór­sigur í Gríms­nes- og Grafnings­hreppi

Atli Ísleifsson skrifar
Borg í Grímsnesi. Vísir/Vilhelm

A-listinn hlaut fjóra fulltrúa í sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps í dag, en Ö-listinn hlaut einn fulltrúa.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá kjörstjórn. Eitt mál umfram önnur var áberandi í umræðunni fyrir kosningar, um hvernig sveitarfélagið hefur tekið á óskum þeirra sem vilja breyta skráningu frístundahúsa yfir í íbúðahús. Var það framboð Betri sveitar (Ö-listinn) sem setti málið í öndvegi.

Um niðurstöður kosninganna segir:

Fjöldi kjósenda á kjörskrá: 584. Greidd atkvæði alls: 473. Gildir atkvæðaseðlar: 463. Auðir: 9. Ógildir: 1.

  • A-listi Framboðslista um öflugt samfélag í vaxandi sveitarfélagi: 309 atkvæði - 4 fulltrúar
  • Ö- listi Betri sveitar: 154 atkvæði - 1 fulltrúi

Sveitarstjórnin lítur þá þannig út:

  • Guðmundur Finnbogason (A)
  • Rebekka Lind Guðmundsdóttir (A)
  • Bergur Guðmundsson (A)
  • Ragnheiður Eggertsdóttir (A)
  • Andrés Bertelsen (Ö)
Grímsnes- og Grafningshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Oddviti framboðsins Betri sveitar segir Fjólu Kristinsdóttur sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps ekki óháða í umræðu um kosningamál í hreppnum. Hann tekur undir orð hennar um að siðferðislega rangt sé að skrá sig á kjörskrá fyrir kosningar og aftur út að þeim loknum.

Í Grímsnes- og Grafningshreppi eiga tæplega 700 manns löghemili. Þar er einnig stærsta sumarbústaðabyggð landsins en á fjórða þúsund frístundahús eru skráð í sveitarfélaginu. Stærsta kosningamálið í hreppnum tengist einmitt frístundahúsum og þar eru ekki allir sammála.

