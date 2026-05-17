Loka­tölur í Vest­manna­eyjum: Sjálf­stæðis­menn með hreinan meiri­hluta

Á kjörskrá í Vestmannaeyjum eru 3.541 manns.

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Á kjörskrá í Vestmannaeyjum eru 3.541 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Í sveitarstjórnarkosningunum 2022 héldu Eyjalistinn og Fyrir Heimaey meirihluta sínum og hélt Íris Róbertsdóttir áfram störfum sem bæjarstjóri. 

Íris er nú bæjarstjóraefni Sjálfstæðisflokksins, en Fyrir Heimaey býður ekki fram í kosningunum nú.

Atkvæðin dreifðust þannig:

  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 55,7% með 5 fulltrúa
  • E listi - Eyjalistinn: 19,1% með 2 fulltrúa
  • M listi - Miðflokkurinn: 25,2% með 2 fulltrúa

Eftirfarandi náðu kjöri:

  • Eyþór Harðarson (D)
  • Trausti Hjaltason (D)
  • Aníta Jóhannsdóttir (D)
  • Óskar Jósúason (D)
  • Hildur Sólveig Sigurðardóttir (D)
  • Jón Þór Guðnason (M)
  • Sæunn Magnúsdóttir (M)
  • Arndís María Kjartansdóttir (E)
  • Anton Örn Björnsson (E)
